El nuevo Cisneros de Máximo Torcello ya está en marcha

Empieza a rodar el nuevo Cisneros La Laguna 2026/27. El conjunto tinerfeño inició ayer su pretemporada con el primer entrenamiento del curso, dando así el pistoletazo de salida a una campaña ilusionante en la que volverá a competir en la Superliga Masculina y afrontará, además, un nuevo capítulo europeo en la CEV Challenge Cup.

El conjunto lagunero afronta el nuevo curso manteniendo un importante bloque de la pasada temporada con piezas clave como Sergio Noda, Nacho Roberts, Thomas Sleurink, Fabián Flores, Fran Duque, Adrián Oliva, Erick Costa e Izunna Okafor. A ellos se sumaron refuerzos de calidad como Nacho Espelt, Aaron Jódar, Gerard Rejón, Thiago Pozzato, Michal Trubač y Edgar Rodríguez, en un proyecto que estará liderado desde el banquillo por Máximo Torcello, técnico argentino con una amplia experiencia en la competición.

En este encuentro con la prensa, el primero en tomar la palabra fue Tomy López, presidente de la entidad cisnerista, quien puso en valor la ilusión con la que el club afronta una nueva temporada en la que volverá a competir en Europa. «Es una temporada ilusionante, volvemos a competir en Europa y vamos a tener una mezcla de veteranía junto a apuestas jóvenes», destacó. Asimismo, comentó que se sigue «manteniendo la filosofía del club, tratando de que el objetivo sea, por supuesto, conseguir éxitos en cuanto a resultados, como llegar a la Copa y a los playoffs, pero el gran objetivo es hacer un buen voleibol y que los jugadores sean capaces de disfrutar y sacar su mejor versión». «Queremos que la afición se divierta con este deporte maravilloso», añadió.

Máximo Torcello, que afronta su primera temporada al frente del conjunto lagunero, fue el siguiente en tomar la palabra y expresó la ambición de «construir un equipo competitivo y reconocible». En este sentido, apuntó que busca «desarrollar un equipo unido y que compita». «Después intentaremos cumplir los objetivos del club. Siempre quiero un poquito más de lo que podemos dar. Tenemos una plantilla con carácter y predisposición. Seremos un equipo compacto y un equipo difícil de batir», verbalizo.

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La primera piedra se puso con el inicio de una pretemporada que se prolongará durante casi seis semanas. Un periodo en el que el conjunto cisnerista disputará varios encuentros amistosos que servirán para ir acoplando piezas y dándole forma a la identidad del nuevo equipo. Todo ello, con la mirada puesta en el 17 de octubre, fecha marcada en el calendario para el estreno en la Superliga, que llegará a domicilio ante Leganés.