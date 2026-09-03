El tinerfeño Luisma Hernández, a por la sorpresa en el fútbol omaní

Nuevo destino para el trotamundos del fútbol Luisma Hernández. El técnico de Buenavista del Norte, fiel a su máxima de que siempre hay que tener la maleta preparada, recibió este verano la llamada de uno de los clubes punteros del fútbol omaní, el Al-Nasr Club –que no hay que confundir con el Al-Nassr de la liga saudí, donde juega Cristiano Ronaldo–, para asumir el mando de su primer equipo. Un mes después de aterrizar en la Suiza de Oriente Medio y con una victoria oficial ya en el bolsillo –el 2-0 del estreno liguero frente al Fanja SC–, a Hernández le ha bastado tan solo «una semanita» para aclimatarse y adaptarse a horarios, condiciones, cultura, comida y rutina. Afirma que «no es complicado adaptarse». Y habrá que hacerle caso: ha pasado por España, Kuwait, Corea del Sur, Lituania, Uzbekistán y Maldivas antes de llegar a Omán.

Luisma Hernández reside en Salalah desde julio, una ciudad que rompe bastante con la imagen que suele asociarse a la península arábiga. Reconoce el propio técnico que el lugar le ha sorprendido y lo describe como «un oasis en medio del desierto, con plataneras, cocos, papayas, agua por muchos lados», antes de admitir que el entorno le resulta «muy similar al norte de Tenerife en ciertos aspectos». Salalah atraviesa además durante el verano la temporada conocida como Khareef, con temperaturas más suaves y que convierte a la ciudad en destino para visitantes llegados de distintos puntos del Golfo.

Sin demasiado tiempo para hacer turismo, su prioridad, claro, está puesta en el ambicioso proyecto del Al-Nasr. El club terminó tercero el pasado curso y aspira, como mínimo, a repetir esa posición, aunque Hernández no renuncia a mirar más arriba: «Ojalá que podamos disputar el título». «Seríamos como ese Atlético de Madrid, ese tercer equipo que puede dar la sorpresa», verbaliza el estratega isleño.

Triplete en Maldivas

El técnico norteño hizo escala en Omán después de poner el broche a su exitosa aventura en Maldivas, donde arrasó al frente del Maziya S&RC. Se proclamó campeón de Liga y Copa, levantó la Supercopa y logró la clasificación para la AFC Challenge League, la Conference League asiática.