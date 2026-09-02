Dopaje en la lucha canaria: uno de cada cinco controles apunta al positivo

El presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias, Antonio Ramos Gordillo, explicó este martes que seis de los 28 controles (más de un 20%) realizados dentro de la lucha canaria en la temporada 25/26 han arrojado indicios de posible presencia de sustancias prohibidas, a la espera de la confirmación final de los resultados para certificar si son positivos. En la presentación del balance anual, Ramos Gordillo ha detallado que durante la última campaña de la lucha canaria se programaron 36 controles antidopaje, aunque solamente se pudieron realizar 28 por cuestiones logísticas insalvables, tras la borrasca Therese y el cierre del Aeropuerto de Fuerteventura.

Los que presentaban indicios deben pasar un segundo filtro, a través de una muestra B, para ser confirmados como positivos por dopaje, y los informes definitivos se conocerán la próxima semana, una vez concluyan los correspondientes análisis en Madrid y Barcelona. El presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias, que no ha desvelado identidades, ha querido recordar que «no todos los adversos son iguales» y ha abogado por que todos los deportistas «tengan derecho a volver a la actividad de luchar después de cumplir lo estipulado».

Las sanciones a los deportistas oscilan entre los tres meses y los cuatro años de suspensión, en función de la gravedad de la sustancia y la cantidad, y hasta la perpetuidad de la prohibición de la práctica deportiva en caso de reincidencia, ha detallado Ramos Gordillo, que ha avisado que negarse a pasar un control es también «una infracción muy grave». «Siempre estamos abiertos a tender la mano, limpiar la camiseta de la arena y volver a competir en las condiciones, pero siempre jugando limpio. La Comisión Antidopaje, además de ser el órgano que gestiona los controles, quiere ser motivo continuado de prevención e información», ha reflexionado.

Lidia Suárez y Antonio Ramos Gordillo. / E. D.

El doctor, que ha admitido que la cifra es alta (uno de cada cinco test ha dado positivo) por la larga inactividad en los controles, ha apelado a «educar y prevenir como factor fundamental», además de mantener la vigilancia como «mecanismo de coacción» para evitar que los luchadores incurran en dopaje, así como una comunicación constante para que conozcan los detalles y las consecuencias de los actos. La Comisión Antidopaje de Canarias, que reinició en 2024 su tarea, mantiene vivos sus objetivos de «preservar la igualdad en el deporte, la salud del deportista y transmitir valores» a las futuras generaciones que se acerquen al deporte, ha subrayado.

Noticias relacionadas

«Las normas antidopaje no pueden saltarse, porque forman parte activa de la práctica de una modalidad deportiva. Todos tenemos que jugar el mismo papel, si no estamos equivocados», ha insistido Antonio Ramos Gordillo. Con vistas al futuro, ha abogado por la necesidad de continuar en la búsqueda del objetivo del «cero positivo» en la lucha canaria, por lo que ha pedido colaboración y evitar a «quienes se quieren escapar con artimañas».