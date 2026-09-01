La selección canaria busca el pase a la Fase Final de la Eurocopa de las Regiones en Letonia

Sergio Alonso y su escuadra, a por el colofón en Letonia. La selección canaria de fútbol vuelve este miércoles al ruedo (15:00 hora canaria, en directo a través del YouTube de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife) con motivo de su participación en la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones de la UEFA. Lo hace algo más de seis meses después de tocar la gloria en Tarrasa, donde se proclamó campeona de España gracias a un gol de penalti de su capitán, Santi Chicha Domínguez, en la final ante Navarra.

Y ahora toca Europa. El combinado autonómico se estrena ante el Zemgale, anfitrión de Letonia, en una cita para la historia del balompié archipelágico y dentro de un grupo de cuatro en el que solo el líder obtendrá el billete directo para la Fase Final de la Eurocopa de las Regiones; esto es, lo máximo a lo que puede aspirar una selección autonómica amateur en el mundo.

Lo hace Canarias con la mochila cargada de ilusión y con la ambición intacta después de demostrar en España que este grupo está preparado para competir contra cualquiera. La aventura europea tiene su cuartel general en el Centro de Fútbol Rupnica, en la región de Riga, una capital blindada por el arte modernista y las agujas medievales que vigilan el Báltico. Será en este exótico escenario –acogerá todos los partidos– donde nuestros quieren seguir cincelando su propia historia. Por delante, un calendario con tres encuentros en siete días: Zemgale, el primero; el Hapoel Beit Shean Mesilot de Israel, el segundo, este domingo; y el Pest de Hungría, el tercero, el martes 8.

En la antesala de un debut para la posteridad del deporte del Archipiélago, el arquitecto del sueño isleño, Sergio Alonso, reconoce vivir «un momento histórico para el fútbol canario». Antes de poner la mirada en las tres finales que aguardan a los suyos, el técnico también vuelve la vista atrás, hacia un camino que comenzó mucho antes de aterrizar en Riga y que tuvo en marzo, con la clasificación continental, su punto culmen. «Me acuerdo mucho de todos los futbolistas y de toda la gente que hizo que Canarias fuera campeona de España», explica.

El ritmo, el primer hándicap

Sobre el debut, Alonso no esconde una evidente desventaja competitiva al reconocer que «el ritmo de competición es diferente». Se refiere a que la selección canaria llega a Letonia en plena pretemporada, con la Tercera División todavía sin arrancar y la Preferente con una jornada disputada. Enfrente, el cuadro anfitrión, rival de este miércoles, acumula 16 jornadas de liga.

Fieles al estilo

Para compensar ese hándicap, el míster tinerfeño apela a «ser fiel» a lo que les «ha traído hasta aquí». Y ahí entra, cómo no, una manera de entender el juego asentada en el talento tan propio del fútbol canario.

La expedición isleña, que tuvo que afrontar tres vuelos para arribar a Letonia y que saldrá hoy a jugar con solo un entrenamiento en territorio letón, no estará sola. Desde el Archipiélago se ha seguido y se seguirá de cerca la aventura continental, a tal punto que el respaldo se ha hecho notar –y mucho– durante estos días en el combinado autonómico. «Seguro que nos van a hacer más fuertes», afirma el técnico con pasado en el Laguna sobre el aluvión de mensajes recibidos durante las últimas horas. Así las cosas, y con algo histórico ya a la vuelta de la esquina, Sergio Alonso y sus 18 ya están donde querían estar.