Elena Buenavida, cuarta tinerfeña en jugar un Mundial

Una convocatoria ganada a pulso y una muesca más a su ya de por sí brillante carta de presentación. La tinerfeña Elena Buenavida ha sido convocada con la selección española para la Copa del Mundo que tendrá lugar en Berlín a partir del viernes 4. Y es que la granadillera ha vuelto a ganarse la confianza de Miguel Méndez y se encuentra en la lista final de 12 baloncestistas que este martes viajarán a tierras alemanas.

La culminación a un brillante curso

Pieza clave en los distintos combinados de formación españoles a lo largo de los últimos cursos, Buenavida ya puede considerarse fija en la absoluta. Un estatus ganado a pulso no solo por su enorme Eurobasket del pasado verano, en el que España conquistó la plata, sino también por su gran temporada firmada en las filas del Valencia Basket. A esta lista de méritos Elena suma las buenas sensaciones dejadas en los partidos de preparación que España ha disputado antes de la cita planetaria de Berlín.

Buenavida se saca fotos con varias aficionadas en Zaragoza. / Alberto Nevado (FEB)

De esta manera Buenavida se convertirá, este viernes 4 contra Alemania, en la cuarta tinerfeña en acudir a una Copa del Mundo. Lo hace con solo 22 años. Ella ni había nacido cuando una chicharrera defendió los colores de España en un Mundobasket. Fue Lidia Mirchandani en 2002.

Myriam Henningsen, la primera

Pero la primera en romper el fuego fue Myriam Henningsen. La pívot santacrucera se quedó fuera de los Juegos de Barcelona 92, pero sí logró hacerse un hueco en la cita de Australia 1994. En ocho partidos jugó 60 minutos, destacando los 11 puntos que le hizo a Nueva Zelanda en la primera jornada. En aquel torneo las de Manolo Coloma fallaron en los partidos importantes y se tuvieron que conformar con la octava plaza.

Nieves Anula, la más destacada

La actuación más destacada de una chicharrera llegó cuatro años más tarde, en Alemania 1998. Su protagonista, una Nieves Anula que ya era vital para la selección y que en aquel Mundial promedió más de 10 puntos en los nueve encuentros jugados, donde promedió más de 22 minutos. Su tope, los 23 a Japón.

Anula (que se retiró con un total de 87 internacionalidades absolutas) fue pieza importante para que España acabara en la quinta plaza -tras ganar sus dos últimos duelos- de un torneo que celebró su fase final en el Max-Schmeling-Halle, el mismo recinto donde, 28 años después, Elena Buenavida dará algunos de sus primeros pasos como mundialista.

En declaraciones al libro Canarias y la selección española femenina de baloncesto, de Luis Padilla, Anula habló de aquella cita: "En el cruce de cuartos de final nos tocó Australia y ahí no hubo nada que hacer, pero jugar un Mundobasket, contra equipos como Estados Unidos, China, Japón, Cuba... Sabes que es algo especial y que puede no volver a suceder".

Lidia Mirchandani, en 2002

Y debió suceder cuatro años después, pero una lesión en el cartílago de una rodilla apartó a Nieves de la cita de China 2002. Paradójicamente aquel revés físico le abrió la puerta a otra tinerfeña, Lidia Mirchandani. La base (33 choques con la selección) ya había coincidido con Anula en el bronce del Eurobasket 2001 y venía de hacer doblete con el Ros Casares valenciano.

Descartada en un primer momento, Lidia acabó entrando en la lista final de Vicente Rodríguez, por lo que pudo disputar la cita planetaria celebrada en suelo asiático. Tras nueve partidos España repitió la quinta plaza, con 33 puntos de Mirchandani en más de 13 minutos de media. Su techo, los 12 tantos, tres rebotes y cinco robos en el triunfo frente a Argentina.

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Tras ellas, quien más cerca ha estado ha sido Laura Herrera. La santacrucera acumuló 30 partidos con la absoluta y de hecho se colgó el bronce en el Europeo de 2015, pero no entró en la rotación para ninguno de los dos Mundiales (Turquía 2014 y Tenerife 2018) que jugó España mientras estuvo en la élite. Ahora, Buenavida vuelve a darle un toque chicharrero a la Copa del Mundo. Y con la sensación de que perfectamente será su primero de varios.