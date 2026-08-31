Los Texas Legends de la G League, el siguiente destino de los gemelos tinerfeños Guillermo y Jorge Díaz Graham

Estos trepidantes últimos meses que les han tocado vivir a los gemelos tinerfeños Guillermo y Jorge Díaz Graham también han contado con una marcada carga de incertidumbre sobre su futuro deportivo. Indefinición agravada por todo lo que se ha prolongado este «limbo» como ellos mismos lo han calificado. Por fortuna, lo que iba ya camino de convertirse en angustia parece haberse solucionado.

Con la venia del juez, pero...

Guillermo y Jorge se encontraban entre los jugadores de la NCAA a los que, a principios de agosto, un juez de Colorado dio la razón para extender a un quinto año su carrera universitaria. Una sentencia que, sin embargo, no es firme y «puede ser revocada en cualquier momento», lo que ha levantado «el miedo» entre las universidades –la mayoría ya tiene cerrados sus plantillas– y ha ido generando zozobra entre los baloncestistas al no saber, mientras se podían evaporar otras ofertas, qué iba a ser de ellos deportivamente hablando.

Guillermo y Jorge Díaz Graham, en la Plaza del Cristo de Tacoronte. / María Pisaca / MARIA PISACA

En medio de esa «estresante situación» los Díaz Graham se veían días atrás en una curiosa y paradójica tesitura. «Esta semana entraré en Estados Unidos y todavía no sé si lo debo hacer con la visa de estudiante o con la de turista», reconocía Guille, que ante «el cómo vivir esta incertidumbre» se deja guiar por su «psicólogo deportivo». Una figura que le aconseja preocuparse «solo de aquello que está en las manos de uno». Dentro de ese particular purgatorio, Jorge, por su parte, ha llegado a «pedir vídeos de jugadas y sistemas» a una posible universidad de destino por si pudiera adelantar trabajo.

La puerta que abrió la Summer League

Afortunadamente, ben estos cuatro años les tenía preparada otra alternativa que finalmente parece ser que saldrá adelante: formar parte de los Texas Legends, filial de los Dallas Mavericks en la G League, con los que ya disputaron la reciente Summer League de Las Vegas. Una vinculación que, en un primer momento, quedará regida por el denominado Exhibit 10. Un tipo de lazo que ya habla a las claras de un cierto interés formal de la franquicia tejana de contar con los tinerfeños para todo el curso 26/27, con la posibilidad incluso de que se les abra la puerta de su conjunto nodriza de la NBA.

Se confirmaría, y colmaría, así el deseo de estos dos tinerfeños, cuya prioridad era la de «continuar en Estados Unidos al menos un par de años más» con el fin de aprovechar esa «inercia positiva» a la que han logrado engancharse. «Es lo mejor para seguir desarrollándote, descubrir quién eres como jugador y qué cosas puedes hacer», explica Jorge, convencido de que «una posible vuelta a Europa» se debe dar «sabiendo ya qué tipo de jugador eres».

Noticias relacionadas

Importa más la oportunidad de jugar que ser cupo

Apuesta de continuidad en tierras estadounidenses pese a lo que se viene revalorizando en España la figura del cupo. «Sabemos que ha subido mucho su valor, pero lo importante no es valer más por ser un cupo, sino que te den una oportunidad y te pongan a jugar», argumentan ambos. Ajenos a ese boom por los jugadores de formación local dentro del basket español, Guille y Jorge seguirán creciendo al otro lado del Atlántico.