Arranca la pretemporada de Los Guanches: el Arona Tenerife ya piensa en la Supercopa de España en Zaragoza

El Arona Tenerife Guanches ha dado el pistoletazo de salida a sus entrenamientos de pretemporada con un objetivo inmediato entre ceja y ceja: la Supercopa de España de Hockey Línea, que se celebrará el fin de semana del 5 y 6 de septiembre en Zaragoza. El Centro Deportivo Municipal San Juan de Mozarrifar ejercerá de sede para un torneo que concentrará a la élite nacional de la disciplina: el Molina Sport (campeón de Liga), el Arona Tenerife Guanches (subcampeón), el Rubí Cent Patins (tercero) y el Espanya HC Palma (cuarto).

Los amarillos grancanarios se medirán al cuadro mallorquín en la primera semifinal, mientras que el conjunto aronero se enfrentará al cuadro catalán el sábado 5 de septiembre a las 16:00 horas (hora canaria), con la mirada puesta en asegurar un billete para una hipotética y apasionante final de acento canario.

Continuidad en el bloque ofensivo y renovación en la parcela defensiva

Tras firmar el hito histórico de disputar su primera final de la Liga Élite, la directiva y el cuerpo técnico han priorizado mantener la columna vertebral que propició el éxito del último curso:

Asier Gayoso, jugador del Arona Guanches Tenerife / E. D.

Estructura técnica y capitana: Asier Gayoso repetirá en la doble faceta de entrenador-jugador, respaldado en la pista por el capitán Laddy Jaros .

repetirá en la doble faceta de entrenador-jugador, respaldado en la pista por el capitán . Potencia goleadora intacta: La delantera blanquiazul volverá a estar liderada por el checo Petr Skoloud, máximo artillero de la competición la pasada campaña, junto a su compatriota Marek Loskot, tercer máximo realizador del torneo.

No obstante, el vestuario del Pabellón de Las Galletas afronta una profunda reestructuración defensiva tras oficializarse las salidas del guardameta Raúl Aymerich y del defensor Ángel Andújar, quienes concluyen una exitosa etapa de tres temporadas defendiendo la elástica tinerfeña.

Reinventar la portería y blindar la zaga con fichajes de nivel

Para cubrir estas vacantes de peso, el Arona Tenerife Guanches ha acudido al mercado estival incorporando a dos perfiles de proyección internacional:

Francesco Colucci: El guardameta italiano recala en la Isla tras defender durante dos campañas la portería de Palma, asumiendo el exigente reto de situarse bajo los palos aroneros.

El guardameta italiano recala en la Isla tras defender durante dos campañas la portería de Palma, asumiendo el exigente reto de situarse bajo los palos aroneros. Eric Mbeinjock: El internacional español de 22 años llega procedente del Tres Cantos para aportar contundencia y jerarquía al esquema defensivo.

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Con este plantel renovado, el propio Gayoso remarca que las nuevas incorporaciones buscan otorgar el "salto de calidad" definitivo para pugnar de tú a tú por las copas en liza, comenzando por una Supercopa de España que significaría el primer entorchado nacional en la historia del club.