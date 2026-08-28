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Arranca la pretemporada de Los Guanches: el Arona Tenerife ya piensa en la Supercopa de España en Zaragoza

Tras culminar la temporada más brillante de su historia como subcampeón de la Liga Élite, el bloque aronero conserva a sus referentes ofensivos y fija el objetivo en levantar títulos

Arona Guanches Tenerife

Arona Guanches Tenerife / E. D.

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Santa Cruz de Tenerife

El Arona Tenerife Guanches ha dado el pistoletazo de salida a sus entrenamientos de pretemporada con un objetivo inmediato entre ceja y ceja: la Supercopa de España de Hockey Línea, que se celebrará el fin de semana del 5 y 6 de septiembre en Zaragoza. El Centro Deportivo Municipal San Juan de Mozarrifar ejercerá de sede para un torneo que concentrará a la élite nacional de la disciplina: el Molina Sport (campeón de Liga), el Arona Tenerife Guanches (subcampeón), el Rubí Cent Patins (tercero) y el Espanya HC Palma (cuarto).

Los amarillos grancanarios se medirán al cuadro mallorquín en la primera semifinal, mientras que el conjunto aronero se enfrentará al cuadro catalán el sábado 5 de septiembre a las 16:00 horas (hora canaria), con la mirada puesta en asegurar un billete para una hipotética y apasionante final de acento canario.

Continuidad en el bloque ofensivo y renovación en la parcela defensiva

Tras firmar el hito histórico de disputar su primera final de la Liga Élite, la directiva y el cuerpo técnico han priorizado mantener la columna vertebral que propició el éxito del último curso:

Asier Gayoso, jugador del Arona Guanches Tenerife

Asier Gayoso, jugador del Arona Guanches Tenerife / E. D.

  • Estructura técnica y capitana: Asier Gayoso repetirá en la doble faceta de entrenador-jugador, respaldado en la pista por el capitán Laddy Jaros.
  • Potencia goleadora intacta: La delantera blanquiazul volverá a estar liderada por el checo Petr Skoloud, máximo artillero de la competición la pasada campaña, junto a su compatriota Marek Loskot, tercer máximo realizador del torneo.

No obstante, el vestuario del Pabellón de Las Galletas afronta una profunda reestructuración defensiva tras oficializarse las salidas del guardameta Raúl Aymerich y del defensor Ángel Andújar, quienes concluyen una exitosa etapa de tres temporadas defendiendo la elástica tinerfeña.

Reinventar la portería y blindar la zaga con fichajes de nivel

Para cubrir estas vacantes de peso, el Arona Tenerife Guanches ha acudido al mercado estival incorporando a dos perfiles de proyección internacional:

  • Francesco Colucci: El guardameta italiano recala en la Isla tras defender durante dos campañas la portería de Palma, asumiendo el exigente reto de situarse bajo los palos aroneros.
  • Eric Mbeinjock: El internacional español de 22 años llega procedente del Tres Cantos para aportar contundencia y jerarquía al esquema defensivo.

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Con este plantel renovado, el propio Gayoso remarca que las nuevas incorporaciones buscan otorgar el "salto de calidad" definitivo para pugnar de tú a tú por las copas en liza, comenzando por una Supercopa de España que significaría el primer entorchado nacional en la historia del club.

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