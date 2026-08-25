La Laguna recupera su carrera urbana: la plaza del Cristo acogerá la I Milla Azul el 21 de noviembre

San Cristóbal de La Laguna volverá a disfrutar del atletismo en la calle con el nacimiento de la I Milla Azul Ciudad de La Laguna, una cita que recupera este formato clásico en el municipio. El evento se disputará el próximo sábado, 21 de noviembre, y estará incluido en el calendario oficial de la Federación Insular de Atletismo de Tenerife.

La competición está organizada por el Club Aguere con el respaldo del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna, y discurrirá por un circuito urbano habilitado entre la plaza del Cristo y la calle Viana. Las inscripciones tendrán carácter solidario y todo lo recaudado se donará a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Divulgación científica y salud masculina

La iniciativa parte del Dr. Amir Balig, especialista en Urología Reconstructiva y Andrología, para alertar sobre la incidencia del cáncer de próstata y la trascendencia de las revisiones periódicas.

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