El nuevo Libby’s se pone en marcha

Ambición, ilusión y objetivos renovados. El nuevo Tenerife Libby’s La Laguna echó a rodar este miércoles con la presentación oficial como punto de partida del inicio de la pretemporada, preparatoria para afrontar con garantías los exigentes retos deportivos de los próximos meses: Liga Iberdrola y CEV Challenge Cup.

El referido acto, celebrado en el recinto ubicado en Taco, contó con la presencia de la directora general de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias, María Rojas; la consejera delegada de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné; el presidente del Tenerife Libby’s La Laguna, David Martín; del cuerpo técnico, encabezado por el entrenador, Ricardo Lemos; de las jugadoras blanquiazules; y diferentes representantes de patrocinadores de la entidad.

El presidente del Tenerife Libby’s La Laguna, David Martín, abrió el acto agradeciendo «a instituciones públicas, a la consejera de Deportes del Cabildo, Yolanda Moliné; a la directora general de Deportes del Gobierno de Canarias, María Rojas; y a nuestros fieles patrocinadores por haber apostado por el club, ayudando a crecer y a consolidar este proyecto».

En clave deportiva, el máximo mandatario de la institución blanquiazul hizo énfasis en una palabra: «el camino». «Tenemos que poner en contexto de dónde venimos y los años que llevamos en la élite del voleibol. Será una temporada vibrante, de mucha competencia. Este año supone un momento clave dentro del camino que iniciamos hace años, ya que somos el único equipo en la categoría nacional que mantiene dos equipos en Superliga 2 y Superliga, además de jugar competición europea».

Sobre ese camino construido, Martín agregó que par la entidad «es un orgullo salir a competir con los colores de La Laguna y de nuestra Isla». «No solo está el trabajo de las jugadoras que vienen a aportar al club, también las 400 niñas que se esfuerzan cada día para que algún no solo puedan seguir a sus referentes, sino también llegar a la élite del voleibol nacional». Todo ello, bajo el paraguas de una incondicional afición. «Queremos dejar el listón aún más alto, haciendo que el Pablos Abril sea un auténtico fortín en cada partido que juguemos».

El acto de presentación continuó con las palabras del entrenador, Ricardo Lemos. «Estoy muy feliz por estar una temporada más. Cuando se hace un proyecto con calidad, interés, trabajo y ambición, se genera una voluntad de empezar cuanto antes. Queremos construir un equipo y un grupo de trabajo, conectando con la filosofía del club lo antes posible. Trabajaremos con una ambición deportiva alta, con el objetivo de llegar hasta una final en todas las competiciones nacionales. Es la manera en la que me gusta trabajar y que siempre comparto con el presidente», manifestó el portugués.

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Cerró el evento de presentación la capitana, Yeisy Soto. «Tienen nuestro compromiso y vamos a dar el máximo. Llevamos con orgullo este escudo y sabemos que todo el trabajo se demuestra en la cancha. No duden de que eso siempre lo vamos a hacer».