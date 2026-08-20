Cuenta atrás para la V Fedola Family Run del 24 de octubre

Correr junto a la orilla al atardecer y atravesar el tramo de arena en el litoral de Costa Adeje define la identidad de la Fedola Family Run, que este año alcanza su quinta edición. A pesar de su juventud, la prueba promovida por el Grupo Fedola se ha consolidado como una fecha señalada en el calendario insular. Con la vista puesta en el próximo sábado 24 de octubre de 2026, el periodo de inscripción ya está abierto y la reserva de plazas avanza a ritmo constante.

La buena respuesta del público en estas primeras semanas se debe a su marcado carácter inclusivo, concebido para reunir a distintas generaciones en un mismo evento. Desde niños y adolescentes hasta abuelos o familias enteras compartiendo recorrido, la cita destaca por ser una experiencia donde toda la familia puede participar unida. El programa integra la modalidad para correr en grupos familiares, las carreras infantiles adaptadas, la caminata solidaria —pensada para quienes prefieren completar el itinerario junto al mar de forma no competitiva— y la opción del dorsal solidario para respaldar la iniciativa sin necesidad de correr. La vertiente deportiva mantiene la exigencia técnica de su reconocido circuito Ocean Cross, que cuenta un año más con el asesoramiento y la dirección técnica de la empresa especializada Canaryrun

Unos corredores por el tramo de arena. / ED

Las pruebas arrancarán a media tarde, permitiendo que la competición concluya coincidiendo con uno de los atardeceres más vistosos de la isla. El trazado intercala el asfalto rápido con el paso por la arena de la Playa del Duque, conectando la calle Fernando López —junto al hotel GF Victoria— con La Caleta de Adeje. Los atletas pueden optar por las distancias de 5 y 10 kilómetros, requiriendo esta última dos vueltas al recorrido. Tras superar los 900 participantes en la cita anterior, la organización fija para esta quinta entrega el objetivo de alcanzar el límite de 1.000 inscripciones. En cualquier caso, desde la organización destacan que el evento se concibe como una jornada de encuentro y entretenimiento, con actividades paralelas como música en directo y talleres

Compromiso con ONG de Canarias

Esa suma de participantes se traduce en ayuda directa para el entorno social. La recaudación íntegra de los dorsales se destinará a tres organizaciones de las islas, con el reto de superar los 18.150 euros logrados en 2025. Los fondos se destinan a la inserción sociolaboral de jóvenes extutelados y migrantes a través de la Asociación Asistencial Nahia, la protección a la infancia y mujeres en situación vulnerable mediante la Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta, y la atención a personas mayores con escasos recursos en la Fundación Canaria Familia Quesada Sánchez.

El desarrollo de la carrera refleja además la cultura corporativa del Grupo Fedola, respaldado por una plantilla que en la edición previa movilizó a 97 profesionales como voluntarios. Su presencia en la organización hace posible ofrecer una atención muy cercana al corredor, especialmente al cruzar la meta. Allí, el habitual avituallamiento de agua y fruta se transforma en un cuidado bufé con opciones saladas, dulces y fruta variada para que los participantes repongan fuerzas tras el esfuerzo.

El evento refuerza la vinculación del Grupo Fedola con la sociedad canaria y con su propia plantilla, al tiempo que consolida a Costa Adeje como punto de encuentro deportivo y familiar, en una iniciativa que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Adeje.

La prueba completa su propuesta con una gestión respetuosa con el entorno mediante la reducción de plásticos de un solo uso y el fomento del reciclaje. Las personas interesadas en sumarse a esta quinta edición pueden formalizar su plaza a través de la web oficial del evento, fedolafamilyrun.es.