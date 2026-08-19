El acuerdo entre el Cabildo de Tenerife y la Federación Española puede traer de nuevo a la isla a la selección masculina absoluta

La celebración del Torneo Internacional de Tenerife es un acto más de la buena sintonía existente entre la Federación Española (FEB) y Tenerife, por medio de su Cabildo Insular. Entente más que positivo hasta el punto de que ambas partes escenificaron este martes –de manera simbólica– la renovación de un acuerdo publicitario por el que la marca Tenerife despierta emociones seguirá siendo –junto a Endesa y Caixabank– uno de los tres patrocinadores oficiales de las dos selecciones absolutas. Una «simbiosis perfecta», tal y como la definió Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo, ya que también entran en juego «valores como la superación, el sacrificio, el juego en equipo y la humildad»..

La vinculación, nacida el pasado ejercicio, se extiende ahora hasta el término de la campaña 27/28. Gracias a este acuerdo la marca Tenerife se seguirá viendo en diferentes soportes, caso de la ropa de paseo, en la parte delantera del pantalón de juego y en varios espacios publicitarios, tanto dinámicos estáticos durante los entrenamientos y partidos de las selecciones masculina y femenina.

Además, se ha mantenido la Isla como centro de preparación de algunas selecciones de base –este año fue la U18 femenina, luego campeona de Europa–, la celebración del propio Torneo Internacional femenino que se disputa este fin de semana, y también la presencia de la absoluta masculina, que jugó, ante Georgia, un partido de la ventana el pasado mes de noviembre.

El logo de Tenerife en el pantalón de Vilaró, Cazorla y Torrens. / ALBERTO NEVADO (FEB)

Sin desdeñar en absoluto el poder albergar cualquier otro evento de categorías inferiores u otra modalidad, es precisamente la vuelta a corto plazo del combinado dirigido por Chus Mateo uno de los grandes anhelos a conseguir por las autoridades isleñas en esta ampliación del acuerdo con la Española. Quiere aprovechar de esta manera el Cabildo esa preferencia que se genera de la vinculación con la FEB sobre todos aquellos eventos cuya sede decida el órgano cestista. Un deseo que se podría traducir bien a finales de noviembre o ya el próximo mes de febrero, cuando se celebrarán las dos próximas ventanas FIBA.

«Hasta ahora se mide el retorno en el ROI publicitario [retorno de la inversión] de la marca, porque además estamos hablando de una visibilidad en nuestros principales mercados emisores turísticos, pero nos gustaría que al margen de esa parte promocional que queda acreditada por los números, también se le dé a Tenerife todo el efecto deportivo que podamos, ya que igualmente significaría una inspiración y un impulso para los chicos y las chicas que practican baloncesto en la Isla», reconocía ayer Lope Afonso, para el que esta apuesta de inversión supone «un esfuerzo razonable».

Por su parte, la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, admitía estar «muy ilusionada» de que se plasme un acuerdo que ve, «más que una renovación, como la creación de un proyecto». «Para mí es un honor poder llevar Tenerife con nosotros, no solo en España, sino también a nivel mundial. Espero que esto perdure como una relación de identificación y de valores», añadió la dirigente cestista.