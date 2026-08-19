La tinerfeña Elena Buenavida y su enorme «ilusión» por jugar, por fin, en el Santiago Martín

Un torneo en Santa Cruz (2022) y otro en Puerto de la Cruz (2024), ambos con la U20, representan, por ahora, las vivencias de Elena Buenavida en la Isla con la camiseta de la selección española. Una lista en casa que la granadillera está a punto de ampliar gracias a su presencia con el combinado nacional absoluto que este fin de semana jugará el Torneo Internacional de Tenerife.

Elena Buenavida lanza un triple en el entreno del miércoles. / Andrés Gutiérrez

Y es que la base del Valencia se estrenará este fin de semana en el Santiago Martín. El recinto en el que ya se disputó el Mundial 2018, una cita de la que Elena [con 14 años en aquel momento] guarda vagos recuerdos. «En ese instante no era tan fan de esto y no lo vivía tan de cerca», señala la isleña, que sí tiene en mente haber acudido al menos «a un partido». «Esto al final estaba lleno a reventar y eso es un poco lo que nos gustaría vivir ahora a nosotras; y sobre todo yo, poder ver a mi gente en este pabellón, animando a la selección que yo represento. Creo que sería fenómeno y estoy muy ilusionada», reconocía ayer la jugadora tinerfeña.

Preparada por si juega el Mundial

«Felicidad» plena por jugar para su «gente» y que Buenavida espera plasmar en la cancha del recinto de Los Majuelos tras «estar ya mejor» de unos pequeños problemas físicos que la descartaron para el amistoso en Alemania del pasado sábado. «Es un reto bueno que me sucede por primera vez en mi carrera, por lo que estoy algo nerviosa, pero sobre todo muy contenta», admite la sureña, que ve como una gran oportunidad para «llegar al Mundial de la mejor manera posible el medirse a dos rivales como Nigeria y Bélgica, que ahora mismo son de lo más top a nivel mundial».

Sobrevivió Buenavida a la primera criba de descartes, pero sabe que todavía deben caerse otras siete jugadoras antes de la lista final de 12 que acudirá a Berlín. «En mi cabeza pienso que tengo que seguir trabajando hasta el 4 de septiembre y dispuesta a todo lo que el seleccionador quiera», comenta Elena, que en medio de esa feroz competencia por estar en la lista definitiva, se siente con argumentos para estar entre las elegidas. «Creo que estoy preparada y es algo que me motiva mucho después de lo vivido la temporada pasada. Siempre he tenido el Mundial muy en la cabeza, y si finalmente cuentan conmigo, estaré encantada. Tengo muy claro que lo daré todo en la pista», expresa la tinerfeña.

La WBNA, por el momento bien aparcada

Y mientras hace méritos para jugar el que sería su primer Mundial absoluto, en los últimos días se ha conocido la noticia de que Buenavida desembarcará en las Minnesota Lynx de la WNBA el próximo verano, un salto de calidad que podría distraer a la isleña. «Estoy muy centrada en esto, porque al final todo eso será el próximo verano. Queda una barbaridad, tengo la posibilidad de ir a un Mundial, y una temporada muy guapa por delante con el Valencia Basket. Se trata de algo ilusionante y motivante, porque creo que es algo que le gustaría a cualquiera aquí en Europa, y supondría dar un salto como jugadora a mi nivel, enfrentarme contra las mejores y a ver qué soy capaz de demostrar. Pero son preocupaciones del futuro. Ahora no lo tengo dentro de mi cabeza», detalló finalmente Elena.

En su segundo entrenamiento en Tenerife, la selección española contó con una espectadora de excepción, la tinerfeña Nieves Anula. La lagunera fue internacional hace más de dos décadas (bronce en el Eurobasket de 2001) y ahora ha tenido la ocasión de dialogar con integrantes del staff (la ayudante Cristina Canero y la ayudante Paloma Romero) con las que coincidió.