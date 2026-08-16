Carlos Gutiérrez regresa a su casa: "Si he llegado a donde he llegado, también ha sido por el Laguna"

¿Cómo se fraguó su vuelta al Laguna?

El año pasado ya estuve en contacto con ellos, pero mi idea era seguir fuera, en la Península. Este año fue un poco complicado para mí y mi cabeza me pedía estar más cerca de la familia y de los amigos. Durante todo el año hemos ido hablando y, cuando subieron, los intereses confluyeron. Se anunció hace no mucho, pero desde hacía más de un mes lo teníamos todo hablado. La decisión fue también por la ambición que tenía el presidente, la seriedad del proyecto y porque estar cerca de casa, con todas las vueltas que he dado y todos los años que llevo fuera, hacía que confluyeran todos los intereses. Han hecho un proyecto serio; si no, posiblemente seguiría fuera.

¿Qué supone para usted regresar al club de su ciudad 14 años después?

Yo siempre he seguido al Laguna. Prácticamente he jugado toda mi vida aquí. Jugué en el Juventud desde que era un niño, me fui al Tenerife tres años y luego volví al Laguna. Siempre he estado aquí. Me fui con la mentalidad de irme a Las Palmas un año, ver cómo iba y, si no, volver... y al final han sido 14 años fuera. Para mí fue donde empezó todo, donde he sido muy feliz. Si he llegado a donde he llegado, para bien o para mal, también ha sido por todo lo que me ha aportado ese sitio, de donde soy yo. Siempre fui muy feliz aquí y supone una ilusión tremenda poder ayudar a todos los niveles. Me intento involucrar mucho en todo lo que puedo aportar. No solo me quiero limitar a jugar.

¿Cuánto dista aquel Carlos Gutiérrez que se marchó del que regresa hoy?

No tiene nada que ver. Me fui siendo un niño, estudiando Enfermería, sin siquiera tomarme el fútbol como algo profesional, sino como un hobby: jugaba por las tardes y estudiaba por las mañanas. Y vuelve una persona que ha podido vivir su sueño cuando jamás lo pensaba, que ha visto el mundo, que su mujer es de Las Palmas y su hija ha nacido en Japón… He madurado mucho en todos los aspectos, he formado una familia y valoro mucho otras cosas. Obviamente, la ilusión sigue intacta, pero el resto sí que ha cambiado. Creo que no tiene nada que ver el Carlos que se fue con el Carlos que regresa.

Viene de quedarse a las puertas del ascenso a Primera RFEF con el Numancia (eliminado en el playoff). ¿Le queda esa espina?

Sí, porque la verdad que es un sitio que puede ser mi segunda casa. Yo allí estuve cinco años y volví con una ilusión tremenda para intentar ayudar. Fue un año complicado, y eso que al final incluso lo tuvimos al alcance de la mano. Es una espinita porque es un club que merece estar más arriba y, por desgracia, no lo hemos conseguido nosotros ni en los años anteriores. Ojalá se pueda conseguir pronto.

Pasa de pelear por el ascenso con el Numancia a regresar al Laguna en Tercera Federación.

Es otro enfoque del fútbol, pero lo que les gusta a los futbolistas es competir y es el día a día, y eso no difiere mucho. En el Laguna, cuando no cobrábamos nada, siendo un chaval, era un ambiente buenísimo. Éramos superfelices, disfrutábamos del fútbol y competíamos. Creo que es un poco lo que estoy buscando ahora. Sé que hay diferencia, pero el día a día, las relaciones humanas, las cosas de equipo, no difieren en nada del fútbol profesional. En este momento priorizo la comodidad de estar en casa, de poder ir prácticamente caminando, de no tener que estar tres días fuera, de todas esas cosas que hasta ahora has hecho porque has querido, pero que han sido una obligación. Esas cosas que hasta ahora han sido tu obsesión o tu trabajo, ahora las ves desde un punto de vista más tranquilo, y creo que también es sano tener esa posibilidad.

¿Qué Laguna se ha encontrado?

A mí el principal motivo que ya me causó interés es que el presidente me manifestó, por ejemplo, que considera que una ciudad como La Laguna, con todos los medios y la población que tiene, es una pena que no tenga un equipo más arriba. A mí me parece que es un lugar espectacular, un estadio que no está bien, pero que podría ser espectacular. Creo que tiene muchas cosas que pueden hacer de La Laguna un sitio muy bonito para el fútbol y tiene esa ilusión porque así sea. Creo que esa ilusión que yo vi en él es un sentimiento que muchos laguneros hemos tenido durante mucho tiempo y él precisamente encarna esa ilusión. Creo que es lo que a mí me despertó el querer volver ahora. Cuando lo hablas y te lo expresa, al final te lo crees. Yo siempre lo he pensado, pero te lo crees porque ves que se lo toma en serio, que es una persona que trabaja por y para ello, que no es una persona que esté distante, que viene, está, intenta y se mueve. Eso es lo que me ilusiona.

También oficializó recientemente el fichaje del exblanquiazul Javi Alonso.

Sí, al final es lo que te digo: Javi, por ejemplo, que ha tenido una mala época con las lesiones, busca tranquilidad. El hecho de estar en un sitio que ves que es serio, que tiene margen de mejora y que está haciendo las cosas bien.... Obviamente, Javi, si no viese que es serio, que es un buen estadio y que hace las cosas bien, no firmaría. Javi estuvo a prueba con nosotros, estuvo tres días antes de ir a las Sesiones AFE, y entiendo que le gustó lo que vio. Luego estás en La Laguna; muchas veces aquí los proyectos se han ido al sur. Todos los días al sur, una hora de camino, colas… Al final aquí estás a tiro de piedra y, si el campo está bien, puede ser de los mejores de la isla. Son varios factores a tener en cuenta. Luego no sabes cómo es el fútbol, que es muy caprichoso, pero ves que el presidente tiene la idea de mejorar y progresar, y eso te despierta las ganas de estar aquí. Ojalá se vea al mejor Javi, que tenga suerte y que nos ayude muchísimo.

Por lo que se está construyendo, parece que este Laguna puede aspirar a algo más que la permanencia…

La Tercera nunca es fácil. Nosotros, el año que descendimos, teníamos un equipazo y no conseguimos salvar la categoría. Por tener un muy buen equipo, o un equipo sobre el papel, no quiere decir nada. Tenemos que centrarnos en trabajar, en saber que somos nuevos en la categoría e ir partido a partido. Al final, el míster nos transmite eso: tendremos que ir del primer partido al segundo. Creo que es lo que tenemos que meternos en la cabeza: tenemos que competir cada partido y eso nos pondrá en el lugar que tenemos que estar.

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A usted le tocará asumir el rol de líder.

Quiero ayudar a la gente joven, porque yo me vi en esa época así. A mí me encantaba cuando alguien me ayudaba cuando era joven y siempre he sido muy dado a eso en toda mi carrera. Aquí veo a chavales de 20 años y yo me veía aquí con 20 años pensando que el fútbol era un hobby. Al final no sabes las vueltas que da la vida. Soy empático porque yo estuve en el otro lado, entonces creo que es bastante sencillo intentar ayudar cuando tú te has sentido agradecido por lo que la gente ha hecho por ti. A mí me propusieron ser capitán con 1 años y de ese jugador no me voy a olvidar nunca. Si puedo ayudar a alguien, aunque no llegue al mundo profesional, simplemente a que disfrute del fútbol y esté feliz, para mí será un orgullo. Que dentro de 15 años alguien diga: «Pues mira, yo tuve un compañero que me ayudó un montón». A mí eso es lo que más me llena ahora mismo. n