Jesús David Delgado, sin presión en busca de la medalla

Estar en la final del Europeo ya es un trofeo mayor para El Flaco. Jesús David Delgado pasó el miércoles la criba de las semis y hoy, a partir de las 20:40, tratará de dar la sorpresa y engrandecer su nombre dentro del 400 vallas. Números en mano, pensar en una medalla para el isleño casi imposible. El deportista del Tenerife CajaCanarias llega a la cita con la gloria con cinco de sus siete rivales habiendo corrido más rápido que él en este 2026, y un sexto, el italiano Sibilio, con mejor marca personal histórica que el canario. Con el noruego Karsten Warholm como claro candidato al oro, el espejo en el que debe mirarse El Flaco es el del sueco Oskar Edlum, que el miércoles rebajó en 44 centésimas su mejor marca. Si Delgado reedita esta gesta y pulveriza su actual 48.11, entonces podría asomar la cabeza entre los candidatos a las preseas.

Antes, por la mañana, y en concreto desde las 11:16, le podría llegar el turno a Juanjo de la Rosa. El lagunero aspira a ser uno de los cuatro elegidos para correr con España la segunda de las semifinales del 4x400. El de Aguere llega a Birmingham tras haber sido cuarto en el Nacional de Málaga, y sus opciones de correr, y no ser reserva, podrían aumentar toda vez que el ilerdense Bernat Erta ya fue baja el miércoles en el 4x400 mixto (acabó en quinto lugar) a causa de una intoxicación alimentaria.

Noticias relacionadas

Entre Juanjo de la Rosa, Manuel Bea, David García, Ángel González, Asabu Pines y el citado Erta saldrán los cuatro elegidos para tratar de meter en la final a un cuarteto español que llega a Birmingham con la segunda mejor marca de la temporada dentro de su serie. n