Jesús David Delgado logra un meritorio sexto puesto en la final continental de 400 vallas

Jesús David Delgado terminó sexto en la final del Europeo de los 400 vallas y puso el broche a una semana que ya tenía reservado un lugar especial en su carrera. El isleño del Tenerife CajaCanarias había pasado el miércoles la criba de las semifinales y se plantó entre los ocho mejores de Europa con la difícil misión de desafiar a los números y buscar una sorpresa mayúscula.

No hubo medalla ni tampoco milagro. El Flaco cruzó la meta en 48’’66, lejos de su mejor registro de 48’’11, pero con el premio de haber completado una final continental. El isleño ocupó la calle 3 y peleó por hacerse un hueco en una carrera en la que el podio parecía, desde el principio, territorio reservado para los favoritos.

Y entre todos ellos había uno que directamente jugó en otra liga. Karsten Warholm, el gran candidato al oro, dominó la prueba de cabo a rabo y confirmó los pronósticos con una autoridad incontestable. El noruego se marchó desde los primeros metros y terminó imponiéndose con un tiempo de 46’’63, muy por delante de sus rivales y con el título europeo colgado al cuello. Tras él llegó el sueco Oskar Edlund, que se colgó la plata después de haber ganado su semifinal con 47’’81, mientras que el esloveno Matic Ian Gucek completó el podio con el bronce.

Delgado no pudo reeditar la gesta de las semifinales ni acercarse a las preseas, pero el sexto puesto pone en valor lo conseguido. Llegar hasta aquí ya era un trofeo mayor para el vallista tinerfeño, que venía con los números en contra y que, sin embargo, consiguió colarse en la gran cita de los 400 vallas. Ayer tocaba correr entre los mejores y el tinerfeño respondió a la llamada.

De la Rosa se queda a las puertas de la final

El tinerfeño Juan José de la Rosa (La Laguna, 5/7/2002) se despidió del Campeonato de Europa de Birmingham 2026 con la sensación de haber rozado la gesta. El atleta del Tenerife CajaCanarias formó parte del relevo español de 4x400 metros que terminó cuarto en su serie con un tiempo de 3’01’’41, a solo ocho centésimas de la final.

El cuarteto nacional, completado por David García Zurita, Ángel González y Bernat Erta, se quedó así fuera de la lucha por las medallas, con Polonia ocupando la última plaza de acceso.

El resultado deja un sabor especialmente agridulce por lo cerca que estuvo España de meterse entre los ocho mejores. El relevo español mantuvo sus opciones hasta el final, pero el empuje en la última posta no fue suficiente para alcanzar la tercera posición de la serie. Para De la Rosa, sin embargo, la cita supone un paso importante en su carrera. El tinerfeño, de 24 años, afrontaba su primera convocatoria con la selección absoluta en una competición internacional, después de ganarse el billete con su cuarto puesto en el Campeonato de España.