Marc Paré y Sarah-Quita Offringa triunfan en la PWA World Cup de El Médano: broche de oro para el Wind&Waves Festival 2026
La Playa de El Cabezo acogió del 31 de julio al 9 de agosto a los mejores 'riders' del planeta en una cita que combinó deporte de élite y ocio
El Wind&Waves Festival 2026 ha cerrado diez días de competición internacional y dinamización cultural en la Playa de El Cabezo (El Médano, Granadilla de Abona), reafirmando a Tenerife como uno de los epicentros mundiales del windsurf.
La prueba de la PWA World Cup (Tenerife World Cup) concluyó con la victoria del español Marc Paré en la categoría Open masculina por tercer año consecutivo (tras sus triunfos en 2024 y 2025). Paré completó un torneo perfecto al vencer en las cuatro mangas disputadas y firmar en la final una puntuación récord de 36.63 puntos, superando a referentes como Philip Köster, Marino Gil y Lennart Neubauer.
En la categoría Open femenina, la arubense Sarah-Quita Offringa, 29 veces campeona del mundo, revalidó su trono en aguas tinerfeñas tras imponerse en todas sus mangas por segundo año seguido, por delante de Lina Erpenstein y Alexia Kiefer Quintana.
Cuadro de campeones del Mundial y del Nacional
El evento dejó un palmarés repleto de nombres destacados tanto a nivel internacional como nacional:
- Campeonato del Mundo (Otras categorías):
- Pro Junior Girls (Sub-21): Sol Degrieck (Bélgica).
- Junior Girls (Sub-18): Trine Gobisch (Alemania).
- Pro Junior Boys: Carlos Kiefer Quintana (Gran Canaria, España).
- Junior Boys: Peter Gobisch (Alemania).
- Masters: Ben Proffitt (Reino Unido).
- Grand Masters: Michael Friedl (Alemania).
- Campeonato de España:
- Absoluto: Liam Dunkerbeck y Alexia Kiefer Quintana.
- Junior: Javier Escribano.
- Sub-15: Dennis Kolb.
- Masters: Josep Pons.
Impacto turístico y dinamización en Granadilla
Además de la vertiente deportiva, la cita ofreció una variada programación con el mercado Wind&Waves Market, la zona gastronómica Gastro, el área Kids y las veladas de las Corona Sunset Sessions.
Representantes del Cabildo de Tenerife, como el vicepresidente Lope Afonso y la consejera delegada de Turismo Dimple Melwani, resaltaron cómo las condiciones naturales de la isla suponen un atractivo competitivo para promocionar Tenerife como un destino de referencia en deportes acuáticos y de naturaleza. Por su parte, el alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, junto a la concejala de Turismo Eudita Mendoza, pusieron en valor la enorme repercusión económica y turística que supone situar a El Médano en el escaparate internacional.
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