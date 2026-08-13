Baloncesto
Tenerife se asegura representación en la Copa del Mundo de Berlín: Ariadna Chueca, designada como una de las colegiadas
La isleña, que vivirá su segundo Mundial, será la única representante del estamento arbitral español presente en la cita de Alemania
Otra hoja más en el curriculum de Ariadna Chueca. La tinerfeña ha sido elegida como una de los 28 árbitros que se encargarán de impartir justicia en la Copa del Mundo de baloncesto femenino, cita que tendrá lugar en Berlín (Alemania) entre el 4 y el 13 de septiembre.
La santacrucera, de 35 años, culmina de esta manera una temporada que será para el recuerdo, toda vez que la 25/26 significó su debut en la Liga Endesa. Además, Chueca ha estado presente en eventos como la BCL, la Eurocup Woman (donde pitó el segundo duelo de la final), el Mundial U17, Ventanas FIBA y también en la reciente Summer League de la NBA celebrada en Las Vegas.
Ariadna también está entre las elegidas para arbitrar en la próxima edición de la Copa Intercontinental.
Continuidad a una serie brillante
La designación de Chueca para la Copa del Mundo de Berlín cobra, si cabe, más valor, ya que es la única representante del estamento arbitral español en esta cita germana. De esta forma, y en el que es su octavo año de experiencia en el basket FIBA, Chueca da continuidad a su serie de presencias en eventos de primer internacional.
La tinerfeña ya estuvo presente en la Copa del Mundo femenina de 2022, para luego dejar su huella en el Eurobasket femenino de 2023, pitar el torneo femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024, y además doblar en los Eurobaskets masculino y femenino del pasado verano. A ello suma otra Intercontinental en 2024 y al Afrobasket de 2025.
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