La tinerfeña Elena Buenavida da el salto a la WNBA tras fichar por las Minnesota Lynx: contrato de desarrollo para la jugadora del Valencia Basket
La exterior tinerfeña, concentrada con la selección española para el Mundial de Berlín, da un paso decisivo en su carrera internacional
La jugadora tinerfeña Elena Buenavida, una de las perlas del Valencia Basket y referencia de la nueva generación del baloncesto canario, ha alcanzado un acuerdo con las Minnesota Lynx para incorporarse a la franquicia norteamericana mediante un contrato de desarrollo. La entidad del estado de Minnesota ocupa actualmente la primera posición en la clasificación de la WNBA.
Este movimiento supone un reconocimiento definitivo al talento de la jugadora tinerfeña, que continuará con su progresión en la máxima competición de baloncesto femenino internacional tras asentarse en la élite europea con el conjunto valenciano.
Concentrada con la Selección Española para el Mundial de Berlín
El anuncio del fichaje por la franquicia de la WNBA coincide con la preparación internacional de la baloncestista tinerfeña. Buenavida se encuentra actualmente concentrada con la selección española absoluta para ultimar la puesta a punto del equipo nacional de cara a la disputa del próximo Mundial de Baloncesto Femenino que se celebrará en Berlín.
Con esta firma, Elena Buenavida sigue los pasos de la prestigiosa nómina de jugadoras españolas y canarias que han logrado hacerse un hueco en la liga profesional estadounidense, consolidando la proyección del baloncesto base de Tenerife en el panorama internacional.
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