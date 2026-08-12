Jesús David Delgado, a la final de los 400 vallas en el Europeo de Birmingham

Nivel superado. El canario Jesús David Delgado se ha metido, por tiempos, en la final de los 400 metros vallas del Europeo de Birmingham de atletismo. Será la primera vez que el isleño se meta en la pugna por las medallas en una gran cita internacional absoluta.

El atleta del Tenerife Cajacanarias fue tercero en su serie con un registro de 48.37 en lo que supone su segunda mejor marca personal (solo superada por su récord nacional de 48.11). Dado que en la final del viernes entraban directamente los dos primeros de cada una de las tres semifinales, El Flaco tuvo que esperar, en la silla caliente, a la disputa de las otras dos series.

En la segunda de ellas el tercer clasificado, el italiano Alessandro Sibilio, paró el crono en 48.47. Ya en la última de las clasificatorias, el tercero en meta fue el turco Ismail Nezir con 48.16, siendo finalmente el único que superó a Jesús David Delgado entre los aspirantes a pasar la criba por tiempos.

A nivel global El Flaco llegará a la final del viernes con la séptima mejor marca de los ocho aspirantes a las medallas.