David Raya, Odegaard o Zubimendi, en manos del tinerfeño Yeray Abreu Martínez: el preparador físico ficha por el Arsenal FC

El científico deportivo y preparador físico tinerfeño Yeray Abreu Martínez ha confirmado oficialmente su incorporación a la disciplina del Arsenal Football Club, donde pasará a formar parte de su estructura técnica y de rendimiento en el Emirates Stadium.

Especializado en preparación física, rehabilitación de lesiones, así como en fuerza y acondicionamiento, Abreu suma su amplia trayectoria internacional al área de salud y rendimiento del primer equipo londinense para optimizar el estado físico de la plantilla en la Premier League y las competiciones europeas.

Una trayectoria consolidada: del CD Tenerife al fútbol internacional

El especialista tinerfeño cuenta con un bagaje profesional de más de una década en el fútbol de alto rendimiento. En el Club Deportivo Tenerife entró en el año 2015 como encargado de la preparación física del fútbol base y la cantera, ascendiendo tres años después como jefe de rehabilitación, fuerza y acondicionamiento hasta 2025.

Yeray Abreu. / El Día

Ese mismo año, su carrera internacional comenzó en Arabia Saudí, en uno de los equipos punteros de la competición asiática, el Al-Ittihad. Llegó como jefe de reacondicionamiento y prevención en la academia de Yeda y, un año después, vuelve a hacer las maletas para enrolarse en uno de los equipos con mayor historia del fútbol mundial.

"Un nuevo capítulo comienza en el Emirates"

A través de sus redes sociales, el preparador físico tinerfeño ha expresado su orgullo tras sellar su vinculación con el equipo londinense: «Orgulloso y agradecido de formar parte de la familia del Arsenal. Un nuevo capítulo comienza en el Emirates».

Con este movimiento, el equipo dirigido desde el banquillo por Mikel Arteta incorpora a su cuerpo técnico a un profesional tinerfeño de contraste comprobado en la metodología científica aplicada al deporte y la recuperación de deportistas de élite.