Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solar en CanariasTiempo en CanariasCB CanariasTerremoto en Colombia, última horaDrogas en CanariasCD TenerifeMuere un joven en Tenerife
instagramlinkedin

David Raya, Odegaard o Zubimendi, en manos del tinerfeño Yeray Abreu Martínez: el preparador físico ficha por el Arsenal FC

El especialista en rendimiento, fuerza y recuperación asume un nuevo reto profesional en la estructura del club inglés

Yeray Abreu en una sesión de entrenamiento con el Arsenal FC

Yeray Abreu en una sesión de entrenamiento con el Arsenal FC / Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

El científico deportivo y preparador físico tinerfeño Yeray Abreu Martínez ha confirmado oficialmente su incorporación a la disciplina del Arsenal Football Club, donde pasará a formar parte de su estructura técnica y de rendimiento en el Emirates Stadium.

Especializado en preparación física, rehabilitación de lesiones, así como en fuerza y acondicionamiento, Abreu suma su amplia trayectoria internacional al área de salud y rendimiento del primer equipo londinense para optimizar el estado físico de la plantilla en la Premier League y las competiciones europeas.

Una trayectoria consolidada: del CD Tenerife al fútbol internacional

El especialista tinerfeño cuenta con un bagaje profesional de más de una década en el fútbol de alto rendimiento. En el Club Deportivo Tenerife entró en el año 2015 como encargado de la preparación física del fútbol base y la cantera, ascendiendo tres años después como jefe de rehabilitación, fuerza y acondicionamiento hasta 2025.

Yeray Abreu.

Yeray Abreu. / El Día

Ese mismo año, su carrera internacional comenzó en Arabia Saudí, en uno de los equipos punteros de la competición asiática, el Al-Ittihad. Llegó como jefe de reacondicionamiento y prevención en la academia de Yeda y, un año después, vuelve a hacer las maletas para enrolarse en uno de los equipos con mayor historia del fútbol mundial.

"Un nuevo capítulo comienza en el Emirates"

A través de sus redes sociales, el preparador físico tinerfeño ha expresado su orgullo tras sellar su vinculación con el equipo londinense: «Orgulloso y agradecido de formar parte de la familia del Arsenal. Un nuevo capítulo comienza en el Emirates».

Noticias relacionadas y más

Con este movimiento, el equipo dirigido desde el banquillo por Mikel Arteta incorpora a su cuerpo técnico a un profesional tinerfeño de contraste comprobado en la metodología científica aplicada al deporte y la recuperación de deportistas de élite.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un joven en el norte de Tenerife después de precipitarse desde una gran altura
  2. Multa de 200 euros por cometer esta infracción al cruzar una calle: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los peatones tinerfeños
  3. Las icónicas piscinas naturales de El Caletón en Garachico: cómo morir de éxito
  4. Aún estás a tiempo: dónde comprar gafas para el eclipse del 12 de agosto en Canarias
  5. Muerde y golpea en Tenerife a los policías que iban a denunciarlo por no tener seguro en el coche
  6. Pedri vuelve a Tegueste como campeón del mundo: 'Siempre llevo por bandera mi pueblo
  7. Tenerife amplía la expropiación de suelo para el Anillo Insular en por el Suroeste
  8. Cómo ver en directo el eclipse del 12 de agosto en Canarias: Televisión Canaria conectará desde el Teide y Teno

David Raya, Odegaard o Zubimendi, en manos del tinerfeño Yeray Abreu Martínez: el preparador físico ficha por el Arsenal FC

David Raya, Odegaard o Zubimendi, en manos del tinerfeño Yeray Abreu Martínez: el preparador físico ficha por el Arsenal FC

Nueva ruta entre Santiago de Compostela y Tenerife Norte: Wizz Air abre su base gallega en diciembre con vuelos a la isla

Nueva ruta entre Santiago de Compostela y Tenerife Norte: Wizz Air abre su base gallega en diciembre con vuelos a la isla

Tenerife tendrá su propio ‘Houston’: la Isla pone en marcha un centro para comunicarse con los satélites

Tenerife tendrá su propio ‘Houston’: la Isla pone en marcha un centro para comunicarse con los satélites

Pakistán confirma tres muertos en un ataque hutí contra un carguero en el mar Rojo

Pakistán confirma tres muertos en un ataque hutí contra un carguero en el mar Rojo

Guía completa para ver hoy el eclipse en Tenerife: la Luna cubrirá hasta un 75% del disco solar al atardecer

Guía completa para ver hoy el eclipse en Tenerife: la Luna cubrirá hasta un 75% del disco solar al atardecer

Canarias convierte los neumáticos usados en materia prima para construir sus carreteras

Canarias convierte los neumáticos usados en materia prima para construir sus carreteras

Cinco lugares para disfrutar del mejor baño en La Palma: de playas volcánicas a piscinas naturales

Cinco lugares para disfrutar del mejor baño en La Palma: de playas volcánicas a piscinas naturales

Eclipse solar del 12 de agosto: ¿qué pasa si el cielo está nublado?

Eclipse solar del 12 de agosto: ¿qué pasa si el cielo está nublado?
Tracking Pixel Contents