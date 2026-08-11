El sueño inglés de Juanjo de la Rosa

Estos días, todo es de película para Juanjo de la Rosa (La Laguna, 5/7/2002), que descorcha en Birmingham la primera internacionalidad de su vida. Aquel crío que no se perdía ni un gran campeonato por televisión –«los tengo todos estudiados», bromea– ahora es protagonista en primera persona en esta gran fiesta del atletismo que comenzó ayer en Inglaterra.

Nunca antes había lucido Juanjo los colores del equipo español, pero su flamante cuarto puesto en los Nacionales de Málaga le abría hace solo unos días las puertas de la selección, que compite este viernes en las semifinales del 4x400. Desde entonces, todo ha ido de prisa: los test en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, el viaje con toda la delegación, la primera toma de contacto con la pista y los últimos ajustes. «Probar los cambios de testigo entre nosotros es vital para sacar ventaja a los rivales», aduce. Y en eso están, a expensas de que se dé a conocer la alineación para las semis (de los seis convocados, el equipo técnico de la Federación ha de elegir solo a cuatro).

Tiene mucho de sueño hecho realidad la historia de superación y esfuerzo de Juanjo, hijo de atleta (su progenitor es también su entrenador) y que empezó casi de casualidad. Caprichos del destino, se hizo atleta en un viaje a Inglaterra, concretamente a Liverpool, ahí donde su padre había acudido a unas pruebas de veteranos. Si bien el mayor de la saga competía en los 800, el pequeño De la Rosa se ha hecho fuerte en la distancia corta, los 400. «Por lo sacrificado que es este deporte, mi padre no quería que me dedicara a esto y no me dejaba correr. Pero fue allí en Liverpool. Cuando acabó su campeonato y fui a abrazarle, me escapé de sus brazos y me puse a dar vueltas a la pista. Entonces le dije que yo también podía correr como él», recuerda.

Un trayecto largo

El trayecto desde aquellos primeros pinitos en la ciudad de Los Beatles y su estreno en la alta competición en Birmingham ha sido largo y ha estado repleto de privaciones, pero ha valido la pena. «La parte de competición es la fácil; lo difícil es entrenar, los sacrificios y poner el cuerpo al límite. Pero nos hemos acostumbrado a disfrutar sufriendo», apunta Juanjo, feliz de poder competir en el relevo. «Es una prueba con mucho prestigio en nuestro atletismo».

Juanjo, orgulloso de «relevar» de algún modo al también canario Samuel, al que considera un ídolo, tiene un buen presentimiento ante estos Europeos. Asegura que España tiene derecho a soñar con un buen puñado de medallas y apunta entre los candidatos al otro canario en liza, Jesús David Delgado, al que ve como una flecha. ¿Y De la Rosa? Juanjo no pone límites a sus sueños, piensa en grande y le encantaría ser olímpico pero el primer paso es brillar en Birmingham. «Todo el mundo me pide que disfrute, pero mi verdadero deseo es llevar a España a lo más alto posible».