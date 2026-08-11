El isleño Jesús David Delgado busca un hueco en una final de relumbrón que se le resiste

A El Flaco ya le toca. No pudo en el Europeo de 2022 en Munich, donde fue octavo en su semifinal; tampoco en la cita continental de Roma, cuando hace dos años se conformó con ser séptimo en su semi. E igualmente se le resistió la barrera de meterse entre los ocho mejores en el Mundial de Tokyo hace menos de 11 meses. Pero ahora, Jesús David Delgado está convencido de poder alcanzar esa final de relumbrón que todavía le falta en su palmarés.

Correrá la primera semifinal

El atleta isleño (nacido en Gran Canaria y criado en Tenerife) afronta este miércoles el reto de meterse entre los ocho mejores de los 400 vallas en el Campeonato de Europa que se celebra en Birmingham. Y argumentos para ello no le faltan al integrante del Tenerife CajaCanarias, que saldrá por la calle 5 en la primera de las semifinales a celebrar, desde las 12:55 horas en el Alexander Stadium.

Llega Delgado a esta cita con varios avales numéricos a su favor para pasar la criba definitiva, aquella que meterá en la final a los dos primeros de cada serie, así como los otros dos mejores tiempos en el global de las tres semifinales. Quizá el más factor de mayor indefinición sea el haber estado exento de las preliminares de este martes -y la consiguiente falta de rodaje- al aterrizar en Birmingham con en undécima mejor posición del ránking clasificatorio.

Mejor en números que la mayoría

De entre los 24 semifinalistas Jesús David atesora el sexto mejor tiempo personal, un 48.11 logrado este mismo año, en concreto en la reunión de Ostrava. Ese 16 de junio en la República Checa el canario doblegó, entre otros, al alemán Owe Fischer Breiholz, el único de los siete rivales de su semifinal que cuenta con un mejor registro histórico: 48.01 como récord personal, y 48.08 como marca de la temporada.

El Flaco, en la pista del CAR de Barcelona. / El Día

Pero si Delgado no logra hacer valer la teoría numérica dentro de su serie, debería tener el comodín, siempre y cuando corra ofreciendo sus mejores prestaciones, de meterse en la final por tiempos. Y es que en este 2026 solo dos atletas entre los que luchan por el oro en Birmingham más han sido más rápidos que él: el germano Emil Agyekum (47.45) y el noruego Karsten Walhorm, uno de los mejores vallistas de la historia y que en la presente campaña ya ha corrido en 46.61.

Con el récord y el título nacionales bajo el brazo

Más allá de los números, correrá Delgado en la cita continental empujado por unas sensaciones positivas. Sobre todo, por las que le genera su continua mejora en esta especialidad. Y es que al margen de haber batido el récord de España, hace poco más de un mes se impuso en el Miting Ciudad de Barcelona con un 48.97 que pudo haber sido mejor sin un tropiezo en la última valla.

Además, El Flaco revalidó hace dos semanas en Málaga el título de Campeón de España. La final del Europeo debe ser su siguiente paso.