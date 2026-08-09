Javi Alonso, exjugador del CD Tenerife y participante de las Sesiones AFE: "Muchas veces te planteas si es necesario seguir intentándolo"

Javi Alonso no puede cambiar los más de 750 días de baja que han marcado su carrera, pero sí la manera de afrontar lo que viene. Después de superar tres lesiones de gravedad y despedirse del CD Tenerife, el centrocampista adejero vuelve a ponerse en el escaparate con las Sesiones AFE.

¿Cómo le va en esta primera toma de contacto con las Sesiones AFE?

Bien, la verdad. Nunca había vivido esta experiencia y está siendo positiva, porque son todos jugadores que no han encontrado equipo, que han tenido lesiones y ahora están empezando de nuevo. Así que, de momento, bien.

¿Ha recuperado sensaciones?

Sí. Después de un año que ha sido complicadillo por una nueva lesión en el quinto metatarsiano, estoy cogiendo poco a poco el ritmo en estos primeros entrenamientos. Sobre todo, intentando no ir muy brusco, sino poco a poco. Pero ya había entrenado en verano, así que no me ha costado mucho.

¿Hay algún nombre conocido?

Los dos que más suenan son Sekou Gassama y Rodri Ríos, los dos delanteros.

¿Cómo explicaría en qué consisten estas jornadas?

La Asociación de Futbolistas Españoles hace este tipo de sesiones desde hace unos años, durante todo el año, pero sobre todo en verano, en pretemporada, cuando los equipos están buscando jugadores y determinadas posiciones. Lo que hacen es organizar unas dos semanas de sesiones como si fuese un equipo profesional. Aquí tienes de todo: nutricionista, fisio, delegado, doctor... Además, entrenas en buenas instalaciones, en campo de césped natural, y puedes aprovechar para jugar partidos contra equipos de categoría. Incluso hay muchos equipos que preguntan cómo estás físicamente, piden vídeos de entrenamientos o de partidos y te dan la oportunidad de estar dos semanas entrenando en buenas condiciones, en condiciones de fútbol profesional, con la vista puesta en intentar encontrar algún equipo.

Una oportunidad para volver a ponerse en el escaparate.

Sí. Incluso ya no solo para encontrar equipo de manera directa, sino porque no es lo mismo estar entrenando tú solo, preparándote como para una pretemporada, que hacerlo con un equipo, con compañeros y haciendo cosas de fútbol. No es lo mismo. También sirve como preparación, aunque no encuentres equipo ya, porque estás preparado para cuando surja.

¿Cómo está físicamente?

A ver, lo que más necesito ahora es tener continuidad de entrenamientos, como estoy haciendo. Cada vez me voy encontrando mejor. Me faltan partidos, que es donde más se va a ver cómo estoy físicamente, pero creo que voy a aguantar bien. A nivel de dolores y molestias, físicamente ya estoy bastante bien, estoy muy preparado y me encuentro bien. Evidentemente, hay que verlo en los partidos. No estoy a mi máximo nivel de rendimiento, pero sí estoy a un nivel bueno para poder optar a algún equipo.

Dos roturas del ligamento cruzado anterior –una en cada rodilla y ambas con afectación de menisco– y, después, una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. ¿Qué tan duro fue?

Sí, los dos momentos más complicados o más duros han sido las dos rodillas, porque son dos momentos específicos de mi carrera que se dan en situaciones muy concretas y te cortan un poco la progresión siendo tan joven. Luego, la lesión del año pasado también ha supuesto un gran desgaste a nivel mental porque yo me había recuperado de dos lesiones muy graves y tener una nueva lesión, y cómo se ha ido complicando, ha sido un momento difícil. Pero siempre he intentado ir hacia delante, he intentado volver y puedo decir que de las tres he vuelto.

¿Qué fue lo que más cuesta arriba se le hizo?

Sobre todo este último año. Cuando ya te habías recuperado de dos lesiones graves, había salido cedido un año al Algeciras y luego había vuelto, estaba bien físicamente y podía optar a seguir mi carrera, en el Tenerife o en otro lado, llega esa lesión del quinto metatarsiano, que supuso un gran desgaste a nivel mental. Han sido muchas semanas parado, de empezar otra vez a entrenar y tener que parar porque no iba bien, porque me seguía molestando. Tuve que hacerme infiltraciones, bajar la carga y entrenar menos. Ese desgaste de empezar, volver a parar, empezar y volver a parar… Y luego hacerlo en un contexto que ya había superado: volver otra vez a estar con el filial, en una categoría inferior a la que estaba, ya no estar en el escaparate del primer equipo, tener que volver al filial e intentar jugar. Y no se dio como a mí me hubiese gustado. No pude jugar todo lo que quería cuando firmé la posibilidad de bajar al B y no se pudo dar todo lo que yo quería.

¿Llegó a pensar que el fútbol podía acabarse?

Sí, evidentemente. En muchos momentos de las lesiones ha habido momentos… Sobre todo en esta última, en la que no arrancas, ves que haces de todo, que lo intentas, pero no arrancas. Muchas veces te planteas si es necesario seguir intentándolo, si hay que buscarse la vida de otra manera o buscar otro camino. Pero, con el apoyo de mi entorno, de mi familia y ese gen competitivo que siempre he tenido, me ha hecho decir: «No, no, por mucho que lo piense, porque se pueden pensar las cosas y los pensamientos te llegan y es así, no lo podemos evitar». Pero no tomar decisiones, sino intentar volver, recuperar y, ya después, decidir. Siempre he tenido la sensación de que necesitaba recuperarme y, a partir de ahí, decidir; no tomar una decisión sin haberme recuperado del todo.

Entiendo que, dentro de todo, también se lleva algún aprendizaje.

Sí. El aprendizaje de vida que me he llevado de todas las lesiones, ya no solo de todo el proceso en el fútbol, de cómo he ido subiendo, de cómo he estado en el primer equipo y de todo lo que eso conlleva, sino sobre todo de esas lesiones. Son las que más aprendizajes me han dado, porque ves el fútbol desde otra perspectiva. Son muchos momentos de soledad, muchos momentos de recuperación, muchos momentos en los que quieres primero volver a caminar, luego volver a correr... Entonces le das valor a muchas más cosas que, cuando estás sano, no valoras tanto. Es un aprendizaje que me llevo para siempre. Evidentemente, ojalá no haberme lesionado, pero las lesiones se han dado y lo único que puedo hacer es sacar el máximo aprendizaje posible.

¿Qué Javi Alonso se va a encontrar el próximo equipo que apueste por usted?

Se va a encontrar un Javi Alonso mucho más maduro, mucho más sereno, con hambre, con ganas de seguir intentándolo y, sobre todo, con ganas de disfrutar del fútbol, que en los últimos años no he podido por tantas lesiones. Ese hambre que te da todo eso... Se van a encontrar un Javi Alonso con muchas ganas.

Hace poco puso punto final a 15 años en el club de su vida, el Tenerife. ¿Cómo lo digirió?

La etapa se tenía que acabar, porque todas las cosas en la vida tienen un principio y un final. Creo que el año pasado para mí hubiese sido más difícil de asimilar que se terminaba, pero este año, por cómo se ha dado toda la situación, en el contexto que te he comentado de la lesión, de bajar al filial, de no participar todo lo que podía y de que terminaba mi contrato sí o sí el 30 de junio, pues tienes mucho tiempo para asimilarlo y pensarlo. Evidentemente, ha sido difícil, ha sido complicado, pero, como te digo, todo tiene un principio y un final y hay que asumirlo con la máxima tranquilidad y siendo realista.

¿Se va dolido?

No, dolido no. Sí es verdad que tengo una pequeña espina ahí, no con el Tenerife ni nada, sino con el fútbol en general, de pensar: «Oye, si no me hubiese lesionado, ¿qué podría haber sido?». Pero pensar en eso ya no nos va a llevar a nada. No me voy dolido, me voy contento por toda la trayectoria que he tenido en Tenerife. Ahora es cuando empiezas a valorar todo lo que has hecho en el Tenerife: poder ir quemando etapas en todas las categorías, llegar al primer equipo y poder decir que he jugado 60 partidos en el fútbol profesional con el equipo de mi vida es para estar contento y orgulloso, independientemente de las lesiones.

¿Qué momentos se lleva?

Hay momentos que son clave y, para mí, evidentemente, el debut con Oltra es uno de los que no voy a olvidar nunca, porque es el momento de ver que todo el trabajo que habías hecho podía dar sus frutos. Tampoco voy a olvidar mi primer partido como titular en el Heliodoro, contra el Zaragoza, de la mano de Luis César Sampedro, que también me dio la oportunidad de jugar ese partido. Y luego, muchos partidos en el primer equipo: mi primer derbi en Gran Canaria... Y, si tengo que destacar alguno por cómo fue volver de la primera lesión, el partido en Ponferrada, después de mucho tiempo. Ha sido, de las tres lesiones, en la que más tiempo he estado fuera, así que ese partido también lo voy a tener muy especial porque fue una lucha difícil con la primera rodilla y pude volver a jugar.

Mirando atrás, ¿son esos buenos momentos los que prevalecen?

Sí, intento siempre quedarme con lo positivo. Ya te digo que las lesiones te dan muchas cosas positivas dentro de lo que son, pero bueno, intento ver las cosas siempre de una manera enérgica y positiva. Veo todo eso y es con lo que me quedo: con los partidos que he podido jugar, participar y con esos momentos concretos que para mí han sido especiales.

¿Sigue al tanto del día a día del equipo?

Sí, tengo muchos amigos en el Tenerife, en el club, ya no solo jugadores, sino también empleados, y sigo el día a día. He visto muchos partidos de esta pretemporada. Veo que se está haciendo un equipo interesante y, a partir de ahí, espero que al Tenerife siempre le vaya bien y podamos verlo pronto en una categoría superior o, por lo menos, mantener la categoría y estar tranquilos.

¿Qué opinión le merece la transición de Aitor al cuerpo técnico?

Aitor ha sido mi ídolo. He podido crecer de manera profesional ya cuando salgo de juvenil con él de la mano, con él dándome instrucciones. Él también ha tenido una lesión muy grave y pude compartir mucho tiempo de diálogo y conversación sobre cómo tenía que llevar la recuperación con él. Era una etapa que, como te digo, todo tiene su principio y su final y tenía que llegar en algún momento. Yo sigo pensando que Aitor, si hubiese seguido jugando, habría terminado acumulando muchos partidos más, porque lo conozco, sé lo competitivo que es y sé que hace mejores a los compañeros. Ahora va a ayudar mucho al Tenerife desde otra perspectiva y al míster a tomar buenas decisiones, porque él las tomaba dentro del campo y nadie mejor que él sabe de esto.