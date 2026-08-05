Una detallada guía en forma de palmarés, el otro legado que Eusebio Ledesma le quiere dejar a la lucha canaria

La efectividad y meticulosidad con la que Eusebio Ledesma se emplea sobre la arena en sus luchadas también la traslada el deportista vallero a su día a día lejos del terrero. En sus labores profesionales como fisioterapeuta, e igualmente en lo que empezó siendo «un hobbie que arrancó durante la pandemia para tener la cabeza entretenida», y que va camino de convertirse en una obligada y a la vez necesaria guía del palmarés histórico de la lucha canaria.

El proyecto se esconde todavía en el teléfono móvil de Eusebio -«con copias de seguridad en varios lados más, por supuesto», explica el autor-. Una especie de manual que el vallero tomó en su día de un par de publicaciones y proyectos previos muy sencillos y que, «en los ratos libres» ha ido engrosando para darle forma poco a poco. «Yo escucho a los niños hablando sobre las Champions de fútbol que tienen el Real Madrid, el Barça o el Bayern... ¿Y en la lucha? ¿Quién lo sabe? Los equipos, los puntales, los títulos...», cuestiona el actual campeón de Canarias, que se animó a «buscar en recortes de periódicos» y hasta «llamar a luchadores que aparecían en las fotos de campeonatos» para intentar que lo pusieran «sobre la pista». «Todo ha sido muy rudimentario», reconoce sobre su criatura.

Sin buscar autobombo

Pero lejos de promocionar y darle la pompa que seguramente se merezca este ya valioso documento -no existe en ningún organismo oficial un palmarés de este tipo al que pueda acceder el aficionado-, Eusebio esconde esta joya todo lo que está en su mano. Por un lado «porque seguro que contiene fallos que deben ser corregidos», pero sobre todo, porque a la vez que esta guía iba creciendo, también lo hacía el palmarés del propio luchador originario de Valle de Guerra. «Mi propósito es que la gente tenga algo así, pero no quiero que se piense que pretendo darme autobombo. Solo busco aportar objetividad; ni más ni menos; que se sepa lo que tiene cada uno», recalca insistentemente.

Eusebio Ledesma se besa el anillo tras obtener un título. / Álvaro Tortú (CL Chimbesque)

Esa neutralidad conlleva que Eusebio Ledesma ocupe ya lugares destacados en varios apartados de este manual que trata de no dejarse un solo dato significativo en el mundo de la lucha durante sus cuatro últimas décadas. «En concreto desde 1985, que es cuando se crea la Federación Canaria», aclara el autor. Su reto, «ponerle cara a los principales integrantes de todos esos equipos». «Me restan datos que completar, porque tengo los conjuntos que ganaron cada año, pero me faltan referencias más concretas, sobre todo de la provincia de Las Palmas», detalla el luchador del Chimbesque, que con el título logrado hace un par de semanas iguala, con seis entorchados regionales, a su hermano Marcos, en el segundo puesto del ránking de puntales. Ambos en tres clubes diferentes. Rosario de Valle de Guerra, Araya y Victoria en el caso del mayor de los Ledesma; y Rosario, Maxorata y Chimbesque si se habla de Eusebio.

Los 11 títulos de El Pollito

Eso sí, todavía se mueven lejos los dos luchadores valleros de las demoledoras cifras que dejó Francis Pérez. Guarismos sin discusión a nivel global, pero que, según matiza Eusebio, a algunos les puede generar cierta confusión. «El primer título de máxima categoría se lo llevó el Pollito en el 92 con el Ramón Méndez, en lo que entonces era la Preferente. Antes, en el 91, ganó la Primera, que en ese momento era como la Segunda. Por eso a mí me salen 11 seguidas de Primera», explica Eusebio -en un ejemplo más la rigurosidad que le pretende imprimir a su obra- sobre la que seguramente es la figura más destacada de todos los tiempos en la lucha canaria.

Eusebio Ledesma cierra una temporada perfecta con el triplete de Liga Regional, Insular y Copa / Álvaro Tortú (CL Chimbesque)

Con esa especie de tratado, el menor de los Ledesma trata de poner en valor la figura de otros luchadores, no tan antiguos, pero que sí pudieran escapar un poco a las nuevas generaciones. «La gente joven ahora habla, por ejemplo, de Aday Barbuzano como de un luchador normal; quizá porque solo lo vieron como puntal C en sus últimos años. Pero en realidad estamos hablando de un deportista que logró ser dos veces campeón de Canarias y que para mí fue de los mejores que he visto», comenta Eusebio sobre su paisano, formado, como él, en el Rosario. «Creo que un documento así es algo que debemos tener, sobre todo porque para disfrutar el presente debes saber de dónde vienes. Para lo bueno y para lo malo», añade como reflexión global.

Hasta el mínimo detalle

En este particular desglose, y al margen de detallar a los campeones de todas las categorías absolutas, Eusebio ha escudriñado en diversos palmareses. Desde las selecciones de base campeonas del Trofeo Pancho Camurria (juvenil) y del Trofeo Alfredo Martín El Palmero (cadete), con sus respectivos ránkings de ganadores individuales; hasta las féminas, «que muchas veces son las olvidadas, pero cuyo campeonato se creó en 1996 y cada vez tiene más presencia». Además, el luchador del Chimbesque añade a su desglose «una clasificación global de los títulos ganados en todas las categorías» agrupadas, apartado que lidera el Rosario de Valle de Guerra, seguido por «Productos de El Hierro, Tegueste, Araya, Unión Antigua...».

También hay hueco en este documento para una clasificación de luchadores ordenados por años con la categoría de puntal A, departamento que encabeza su hermano Marcos -con 20 años-, seguido de Francis Pérez, Melquiades Rodríguez o «Juan Espino, que igual la gente no lo tiene en cuenta, pero que fue diez años puntal A», recalca un Eusebio que, en futuras actualizaciones, y por mucho que su ansia de huir del protagonismo le aprisione, también aparecerá en el Top 5 de este ránking. Y es que la recién acabada ha sido la novena campaña del vallero con la máxima calificación de la lucha.

Ahora, y mientras sigue abierto a que «cualquiera que lo desee» le «eche una mano para aportar datos y corregir los errores, que seguro los habrá», para Eusebio resta la parte más complicada: ¿cómo darle forma y salida a su obra? «Está aquí, en una nota de texto del móvil y seguramente el formato web sea la manera más sencilla de que llegue al público en general, pero no lo tengo claro», comenta el luchador tinerfeño, que reitera una y mil veces su desinterés en sacar rédito particular a este trabajo que se prolonga ya por más de seis años. «Solo quiero echar una mano a la memoria deportiva de la lucha canaria. Tenemos que saber de dónde venimos y darle valía a las personas que se lo merecen», concluye Ledesma.