Tenerife estrenará su primera Escuela de Atletismo en silla de ruedas a partir de septiembre

Tenerife contará desde el próximo mes de septiembre con la primera Escuela de Atletismo en silla de ruedas de la isla. El proyecto, promovido por la asociación Atletas Sin Fronteras, desarrollará sus entrenamientos en el Centro de Atletismo de Tenerife (CIAT), instalación gestionada por la empresa pública Ideco y dependiente del Cabildo insular.

La iniciativa arrancará con una sesión semanal, que se celebrará los lunes por la mañana y estará dirigida por un entrenador especializado de la asociación. En una primera fase comenzará con un grupo reducido de participantes, aunque sus impulsores prevén ampliar progresivamente el número de plazas conforme aumente la demanda.

Un espacio para iniciarse y crecer en el deporte adaptado

La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, destacó que disponer de unas instalaciones accesibles resulta fundamental para impulsar proyectos de estas características y garantizar su continuidad.

En este sentido, subrayó que el objetivo es ofrecer a las personas interesadas en el atletismo en silla de ruedas un espacio donde puedan iniciarse, entrenar y progresar en esta disciplina deportiva.

El CIAT pondrá sus instalaciones a disposición de la escuela, reforzando así su papel como centro de referencia para la práctica del atletismo en la isla. Actualmente, el recinto ya acoge los entrenamientos de clubes y deportistas, además de otras iniciativas formativas como la Escuela de Atletismo y la Escuela de Lanzamientos.

El CIAT acogerá la primera Escuela de Atletismo en silla de ruedas de Tenerife / ED

Deporte como herramienta de inclusión

La escuela estará impulsada por Atletas Sin Fronteras, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad mediante el deporte, la educación y diferentes acciones de sensibilización.

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La entidad desarrolla proyectos de deporte adaptado e inclusivo con el objetivo de eliminar barreras y facilitar que todas las personas puedan acceder a la práctica deportiva en igualdad de condiciones.