Lope Afonso lamenta que Tenerife se quede sin ver a Pogacar: «Lo que siento es pena»

La confirmación de la presencia de Tadej Pogacar en la próxima edición de La Vuelta a España agudiza en la Isla el pesar por una histórica oportunidad que difícilmente volverá a presentarse. El astro esloveno regresa a la ronda española siete años después con la posibilidad de conquistar la única gran vuelta que falta en su palmarés y redondear un año para la posteridad al ganar el Giro, el Tour y la Vuelta en una misma temporada. Un escenario que ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre una edición que podría haber bajado el telón en el Parque Nacional del Teide.

Quien no esconde su decepción es el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, que, aunque rehúye hablar de enfado o rabia, admite que conocer ahora la presencia del campeón del Tour en La Vuelta le deja un sabor inevitablemente amargo. «Lo que siento es pena», verbaliza.

«Finalmente, después del trabajo realizado, que la isla de Tenerife y Canarias no puedan acoger la finalización de la Vuelta a España» supone, a su juicio, una circunstancia especialmente dolorosa porque «sin duda habría constituido un acontecimiento histórico». La presencia del flamante pentacampeón del Tour no hace más que reforzar esa sensación. El dirigente insular recuerda que el esloveno «regresa a la competición» en La Vuelta como «uno de los grandes de todos los tiempos», un factor que, en sus palabras, «se erige en un aliciente más» para lamentar que el desenlace de la carrera no vaya a producirse en suelo tinerfeño.

Tadej Pogacar, en el podio de París tras ganar el Tour de Francia 2026. / EFE

Y es que, además de pelear por una victoria en la ronda española, el líder del UAE Team Emirates-XRG afrontará la hercúlea tarea de convertirse en el primer ciclista capaz de conquistar Giro, Tour y Vuelta en una misma temporada. Por lo tanto, Canarias en general y Tenerife en particular se quedan con las ganas de disfrutar de la presencia de uno de los deportistas más famosos de la actualidad, a la vez que el Archipiélago tampoco será testigo de un posible acontecimiento que, de producirse, seguramente sea único de cara a un futuro. Una presencia que no llegó a buen puerto ante el descabalgamiento por parte del Cabildo de Gran Canaria de una apuesta que hubiera traído a las Islas las etapas finales de la edición de 2026. Hoja de ruta en la que El Teide apuntaba a ser inmejorable colofón. Pese a los esfuerzos desde el Cabildo de Tenerife, ante el desmarque de la entidad presidida por Antonio Morales, Unipublic decidió que La Vuelta finalice este año en Granada.

Sostiene Afonso que «la posibilidad de que pudiera conseguir ese triplete también sería una circunstancia que agrandaría la leyenda de la edición de la Vuelta a España que finalizaba en Tenerife y en Canarias». A ello añade que semejante escenario habría supuesto «un elemento promocional añadido que ya de por sí justificaba aún más el esfuerzo para traer la Vuelta al Archipiélago».

«No nos convencieron las explicaciones que escuchamos en su día»

«Creo que, como tantos otros, somos de aquellos que no nos convencieron las explicaciones que escuchamos en su día», señala también Afonso al referirse a la justificación ofrecida por la renuncia grancanaria. Incluso va un paso más allá al considerar que «probablemente los propios responsables de la decisión son los primeros que se han de arrepentir», aunque acto seguido matiza que «son decisiones legítimas de otra institución que, lógicamente, aunque no comparta, se ha de respetar».

Pese al desenlace de esta edición, el responsable insular asegura que el objetivo sigue plenamente vigente. «Yo sigo pensando que la relación entre la Vuelta y Tenerife es la de una historia de amor que tiene que tener necesariamente un final feliz», afirma. Asegura que, mientras tenga «capacidad para intentarlo», lo seguirá haciendo con «determinación», aunque subraya que ese empeño siempre deberá convivir «con la racionalidad que corresponde al buen uso del dinero público».

Tenerife mantiene abierta la puerta a La Vuelta

Afonso explica que la opción de acoger la carrera en el futuro sigue abierta y que no tendría por qué repetirse el modelo planteado inicialmente (el de una presencia compartida entre Tenerife y Gran Canaria). Señala que «la posibilidad de que viniera a Tenerife solamente es una posibilidad que se ha puesto sobre la mesa», que «no tendrían que ser necesariamente los cuatro que estaban previstas» (dos en Tenerife y dos en Gran Canaria) y que cualquier negociación futura deberá valorar «la relación entre los costes efectivos del traslado, la estancia y los días de etapas que efectivamente se vayan a realizar».