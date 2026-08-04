Eusebio Ledesma rompe más barreras con el Chimbesque: repite título regional en una temporada en la que lo gana todo

Imbatible en un año redondo. La temporada pasada el Chimbesque alcanzaba -con el título de la Liga Gobierno de Canarias- la gloria después de 36 años alejada de ella. Lejos de conformarse con volver a llegar a la cúspide regional, el club sanmiguelero ha perfeccionado sus prestaciones para acabar firmando una temporada sin mácula. Supercopa de Tenerife, Liga CaixaBank de Tenerife, Torneo DISA Liga Gobierno de Canarias y Copa Cajasiete. Cuatro entorchados sobre cuatro posibles. La perfección sobre la arena con un responsable principal: Eusebio Ledesma.

Con apenas su 1,80 metros -dimensión reducida de lo que estila un aspirante a dominar la escena luchística- el puntal A vallero sigue creando escuela gracias a su depurado estilo. Una forma diferente y atrevida a partes iguales, que le viene dando a él, y a su equipo, unos réditos mayúsculos. «La verdad que todos los años he tenido la suerte de ganar algo, pero siempre me dejaba algún título atrás. Esta es la primera temporada en la que lo hemos ganado todo», se congratula el luchador tinerfeño, que ahora se fija en «mantener todo lo que se pueda» ese «pico» que cree haber alcanzado dentro de su todavía incipiente carrera deportiva.

Para Eusebio, el entorchado logrado el pasado 19 de julio es la culminación de «un año diferente» al anterior. Podría serlo mejor por la cantidad de títulos conquistados, pero Ledesma echa la vista atrás para ponerlo todo en perspectiva. «El año pasado para mí significó una especie de redención, ya que venía de dos finales perdidas consecutivas; fue como sacar la cabeza del hoyo y resarcirme de esos dos varapalos. Fueron dos subcampeonatos, pero todo el mundo quiere el título», explica sobre sus dos temporadas finales en el Maxorata.

Ejercicio de resiliencia

Pero campeonatos al margen, y pese a no reconocerlo de manera directa, el discurso de Ledesma ensalza, casi sin pretenderlo, esa capacidad de superación que ha mostrado a lo largo de este último ejercicio. «Afortunadamente no he tenido ninguna lesión física, pero sí es verdad que me ha tocado vivir, a nivel extradeportivo, con algunas cosas que han hecho que a lo mejor, en un determinado momento, no me encontrara al cien por cien y tuviera algo de inestabilidad en la cabeza», detalla Eusebio, que valora el haber «sabido, y podido, lidiar con ello».

Eusebio Ledesma cierra una temporada perfecta con el triplete de Liga Regional, Insular y Copa / Álvaro Tortú (CL Chimbesque)

Una batalla en la que también tuvo influencia el entorno. «En esos momentos no fluyes igual y hasta muchos me decían que si me pasaba algo. Y a lo mejor era simplemente que acostumbras a la gente a un rendimiento y a una forma de luchar, y cuando no alcanzas un determinado punto ya dicen que no estás bien... Al final eres tú mismo el que acabas pensando que ocurre algo más importante», detalla Eusebio, que ahí prefirió apretar los dientes, «y explotar el máximo de lo que podía dar en cada momento» para salir adelante «aunque no siempre viento haya estado a favor».

Tras ganar en 2025 la Liga Regional, el vallero ha dado al Chimbesque los cuatro títulos de este curso

Ese casi constante «ejercicio de resiliencia» que deja entrever Eusebio en sus palabras seguramente haya acabado siendo capital en el desenlace de la temporada. En concreto en la Final Four de la Liga Regional. A simple vista, el instante cumbre llegó en esa muerte súbita de la final frente a Fernando Rodríguez, puntal del Tamanca. «Ahí saqué el valor necesario y me siento superorgulloso de mí mismo», admite el vallero, para el que sin embargo el «momento más delicado» se había producido apenas 24 horas antes, en las semifinales ante el Tegueste.

El momento más crítico

En frío y con el marcador en contra, Eusebio fue sorprendido por Joaquín Pérez -la segunda vez que cedía una agarrada en todo el año-, lo que generó «una situación crítica» en el vallero. «El rival me cazó muy bien, y no quedaba otra que felicitarlo. Ahí tenía dos opciones, o quedarme en el suelo llorando, o levantarme e intentar darle la segunda. Es verdad que me costó reaccionar, pero agradezco bastante la labor de mis compañeros, que me supieron tranquilizar y enfocarme, porque en ese momento tenía una tormenta dentro de la cabeza. Al final salió todo», relata Ledesma sobre ese pasajero ejercicio de funambulismo que le tocó vivir en su camino hacia la final.

Eusebio Ledesma, tras ganar una de las competiciones. / Álvaro Tortú (CL Chimbesque)

Con el de este 2026, Eusebio Ledesma suma ya seis títulos regionales. Iguala a su hermano Marcos, y por delante solo le queda Francis Pérez. «Son palabras mayores. Hay gente que ya te lo menciona, pero eso es algo muy complejo. Francis es alguien único en este deporte, no solo por todo lo que ganó, sino por cómo lo hizo. Estamos hablando de estar más de una década sin que nadie fuera capaz de vencerte. Dudo que nadie iguale eso nunca», detalla, a modo de elogio hacia un Pollito que fue testigo, el citado 19 de julio, de la nueva hazaña de Eusebio. Para el tinerfeño la comparativa con la leyenda herreña es «muy complicada», tanto por «ser épocas diferentes» como por tratarse de «cuerpos totalmente distintos». «Él era una fuerza de la naturaleza, alguien de dos metros, y a la vez con una capacidad atlética muy, muy buena», añade sobre el de Frontera.

Un estilo propio

Aunque Eusebio quiera escabullirse de ese examen de semejanzas con El Pollito, y simplemente «seguir disfrutando año por año y mientras vea que rinda como puntal A», de lo que no puede escapar el vallero es de un sello propio que cada día acuña con más fuerza en la lucha canaria actual. «Aquí, como en cualquier deporte de contacto, las dimensiones corporales cuentan, pero cada uno tiene que usar sus armas, y yo sé que mi cuerpo me permite hacer cosas que a lo mejor otras personas no pueden», explica como una de las claves de su éxito. «Siempre le digo a los jóvenes que el cuerpo no lo es todo. Que con trabajo, puliendo tus virtudes y dando con un estilo de lucha con el que le haces daño a la mayoría de rivales, puedes llegar. Si yo he podido hacerlo, cualquiera puede», recalca a modo de enseñanza.

Tras dos años a pedir de boca, Eusebio seguirá en 2027 defendiendo los colores del Chimbesque, en una temporada que «seguro será todavía más difícil». «Sí, ha habido», contesta sobre posibles cantos de sirena en modo de ofertas. «Pero de momento estoy muy, muy feliz aquí, y así es complicado que me mueva», aclara enseguida. San Miguel de Abona seguirá presumiendo de él. La lucha en general lo seguirá disfrutando.