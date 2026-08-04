Costa Adeje Tenerife - Athletic Club: fecha, horario y dónde ver por TV y en streaming el tercer partido de pretemporada

El Costa Adeje Tenerife afronta este miércoles 5 de agosto un nuevo amistoso de preparación ante el Athletic Club, en un duelo que servirá al conjunto tinerfeño para seguir ajustando detalles antes del inicio de la nueva temporada en la Liga F Moeve.

El Costa Adeje Tenerife continúa con su preparación antes del inicio de la Liga F

El conjunto tinerfeño encara este encuentro como su tercer compromiso de pretemporada, una fase en la que el cuerpo técnico sigue repartiendo minutos y evaluando el estado de la plantilla antes del comienzo de la competición oficial.

Una pugna entre Gramaglia (24) y Clau Blanco durante un partido de pretemporada / Costa Adeje Tenerife

El amistoso se disputará en tierras navarras y supondrá una nueva oportunidad para que las jugadoras del Costa Adeje Tenerife sigan ganando ritmo competitivo ante un rival de máxima exigencia como el Athletic Club.

Este encuentro forma parte de la cobertura especial de Televisión Canaria para los partidos de pretemporada de los equipos representativos de las Islas. La cadena pública ofrecerá durante este verano un total de 14 amistosos entre el 22 de julio y el 15 de agosto, con la presencia de la UD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife.

¿Cuándo juega el Costa Adeje Tenerife contra el Athletic Club?

El encuentro se disputará este miércoles 5 de agosto a partir de las 18:00 horas (hora canaria) en el Estadio Municipal San Francisco de Tafalla (Navarra).

Será una nueva prueba de preparación para el conjunto tinerfeño dentro de su calendario de amistosos antes del inicio de la temporada 2026/27.

Las futbolistas del Costa Adeje celebran el triunfo alrededor del trofeo / CDT

Dónde ver el Athletic Club - Costa Adeje Tenerife

El partido podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria, que ofrecerá el encuentro mediante su señal de TDT.

Además, los aficionados también podrán ver el amistoso en streaming a través de Canarias Play, el canal de YouTube de Deportes de Televisión Canaria y la página web oficial de RTVC.

La retransmisión contará con la narración de Berto Mata y los comentarios técnicos de Laura Castro, que acompañarán a los espectadores durante el encuentro.

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