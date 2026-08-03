Tenerife se quedará sin ver el histórico intento de triplete de Tadej Pogacar

Tenerife, desde la lejanía. El equipo UAE Team Emirates-XRG confirmó este lunes el regreso del esloveno Tadej Pogačar, reciente campeón del Tour de Francia y su corredor insignia, a La Vuelta de España siete años después de su última participación. El flamante pentacampeón del Tour será el hombre a batir y tratará de hacerse con la única ronda que le falta en su dilatado palmarés, una prueba en la que no participaba desde su debut en 2019, cuando concluyó en tercera posición y consiguió tres victorias de etapa.

Será, por tanto, el asalto por parte de Pogacar a un hito en la historia del ciclismo: tratar de ganar las tres grandes un mismo año. Hasta la fecha dicho logro solo se ha producido en temporadas diferentes, y como mucho, con un doblete en un solo curso. Así, pueden presumir de tener las tres grandes en su palmarés un total de ocho ciclistas: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernad Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Chris Froome y Jonas Vingegaard. Este último ha completado esta trilogía tras adjudicarse La Vuelta en 2025 y el Giro de Italia este mismo año.

Un objetivo nunca visto

Ahora, Pogacar ha decidido que quiere no solo unirse a esta privilegiada nómina sino incluso superarla. Un acontecimiento con muchas probabilidades de suceder, tanto por la superioridad que viene mostrando este curso Tadej, que hasta la fecha ha optimizado más aún su número de días de competición; y también por la nómina de sus rivales, toda vez que Jonas Vingegaard, su rival más capacitado para hacerle frente, difícilmente estará en La Vuelta –ahora mismo no tiene más carreras programadas– tras haber participado –y ganado– ya el Giro de Italia y estar recuperándose de diversas fracturas –entre ellas una de clavícula– que sufrió en la parte inicial del Tour de Francia.

Pogacar, en el podio de París tras ganar su quinto Tour. / EFE

Por lo tanto, Canarias en general y Tenerife en particular se quedan con las ganas de disfrutar de la presencia de uno de los deportistas más famosos de la actualidad, a la vez que tampoco será testigo el Archipiélago de un posible acontecimiento que de producirse seguramente sea único de cara a un futuro. Una presencia que no llegó a buen puerto ante el descabalgamiento por parte del Cabildo de Gran Canaria de una apuesta que hubiera traído a las Islas las etapas finales de la edición de 2026. Hoja de ruta en la que El Teide apuntaba a ser inmejorable colofón. Pese a los esfuerzos desde el Cabildo de Tenerife, ante el desmarque de la entidad presidida por Antonio Morales, Unipublic decidió que La Vuelta finalice este año en Granada.

Y con el Mundial en el horizonte

En este intento sin parangón, el esloveno encabezará una alineación «equilibrada y experimentada», con la que el equipo emiratí busca consolidar los éxitos del Tour de Francia. Junto a él, correrán sus compañeros João Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak e Ivo Oliveira, según informó el equipo UAE Team Emirates-XRG en un comunicado. Pero lejos de conformarse con intentar ganar La Vuelta, Pogacar también mirará de reojo el Campeonato del Mundo, a celebrar a finales de septiembre en Canadá, y donde Tadej tratará de apuntarse otro triplete tras haber vencido en ruta tanto en 2024 como en 2025.

La 81.ª edición de La Vuelta arrancará el 22 de agosto con una contrarreloj individual en Mónaco antes de atravesar Francia y Andorra rumbo a España, donde concluirá el 13 de septiembre en la ciudad de Granada. Se prevé que el recorrido sea uno de los más duros de los últimos años, con siete finales en alto, dos contrarrelojes individuales y 3.275 kilómetros de competición antes de alcanzar la etapa final en la ciudad nazarí.

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"Una experiencia increíble"

Junto a Pogačar, el joven español Pablo Torres debutará en una Gran Vuelta tras una sólida campaña en 2026 en un equipo que estará dirigido por los directores deportivos Marco Marcato, Manuele Mori y Tomas Gil. «Me emociona anunciar que regreso a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país que me encanta visitar y en el que me gusta competir, y creo que es el momento adecuado para volver», afirmó Pogačar. «La motivación es alta para terminar el año de la mejor manera y la Vuelta será un objetivo importante. El equipo es fuerte y esperamos lograr buenos resultados», concluyó el campeón esloveno