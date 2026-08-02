Aday Mara se prepara en Tenerife para su asalto a la NBA

La Final Four de la NCAA, con título incluido; los Draft Combine para demostrar sus cualidades a diferentes equipos con los que más tarde realizó entrenamientos personalizados; la posterior elección en el número 12 por parte de los Oklahoma City Thunder, campeones de la NBA 24/25; su participación en la Summer League de Las Vegas; la convocatoria con España para la Ventana FIBA a celebrarse en unas semanas... Los últimos meses de Aday Mara están yendo más allá de lo vertiginoso. Y todo, con Tenerife como eventual centro de operaciones pera una de las grandes promesas del basket español.

Vive inmerso el pívot zaragozano en el que seguramente esté siendo su verano más frenético.... y lo que le queda. Razón suficiente para que a poco que su hoja de ruta se lo permita, se tome un asueto y baje revoluciones. Y eso, en su tradicional visita a Tenerife, es lo que Aday ha hecho en estos últimos días... aunque quizá no como siempre.

Aday, junto a su madre Geli, en una visita a Tenerife en 2021. / El Día

Nunca se olvida de sus raíces isleñas

Hijo de la tinerfeña Geli Gómez, en su día destacada jugadora del CV Marichal y de la selección española, Mara siempre busca un hueco en cada parón estival para visitar en Tenerife a su familia materna. Este verano no ha sido una excepción, ya que Aday ha pasado en la Isla esta última semana antes de regresar este domingo a Madrid.

Sin embargo, las vacaciones tinerfeñas de 2026 del nuevo integrante de los Thunder han sido muy diferentes a sus episodios previos por estos lares. En cierta medida por unas obligaciones, obvias, de mayor calado, en comparación con las que el pívot zaragozano se había enfrentado hasta ahora. Y esa responsabilidad ha hecho que el paso de Aday por Tenerife se haya convertido casi en una mini preparación en la que ha estado monitorizado de forma casi constante y detallada.

Supervisión llevada a cabo por Carlos Martínez, otrora jugador -llegó a militar en el Tenerife Baloncesto y en el UB La Palma en LEB Oro-, y ahora reputado preparador físico como responsable del centro SC Performance -situado en Alcorcón- y que desde el verano de 2023 trabaja en la puesta a punto, entre temporada y temporada, de Aday Mara. Por sus manos también han pasado otros profesionales como Santi Aldama, Vincent Poirier, Sergio de Larrea, Brancou Badio y Sandra Ygueravide.

Una 'enviada especial' de los Thunder

Pero quizá la gran diferencia en esta ocasión ha sido, para Aday, verse sometido a una vigilancia todavía más estricta y pormenorizada. Y es que los Thunder han querido controlar de primera mano el estado físico de su futura joya. Lo han hecho enviado a Tenerife a Maral Javadifar, directora de rendimiento físico del conjunto campeón de la NBA 24/25.

Y no es Javadifar una cualquiera, toda vez que la fisio de origen libanés fue, en los siete últimos años, la directora de rehabilitación y rendimiento en los Tampa Bay Buccaneers, conjunto de fútbol americano. Con ellos logró no solo ser una de las primeras mujeres en formar parte del cuerpo técnico de un equipo de la NFL, sino que además tuvo mucho que ver en la consecución de la Super Bowl en 2021.

Aday Mara, en una sesión de pesas llevada a cabo en el gimnasio Manu Fit de Santa Cruz. / El Día

Estos días, en Tenerife, Maral ha tratado de testar el estado físico de un jugador que, en un principio, estará a sus órdenes durante las cuatro próximas campañas. Así, durante casi una semana Aday se sometió a dobles entrenamientos diarios basados, principalmente, en la preparación física y el acondicionamiento, así como en sesiones de fisioterapia.

Para desarrollar este trabajo, Aday Mara eligió en la mayoría de sus sesiones en el santacrucero centro RED Recuperación, supervisado por Xisco Sanz, con una dilatada trayectoria en el cuerpo técnico del CB Canarias. Allí coincidió con Inés García Monje, tinerfeña integrante de las Davidson Wildcats estadounidenses, y que hace apenas unas semanas se colgó la medalla de bronce con España en el Eurobasket U20.

También trabajó Mara la vertiente de la fuerza en el gimnasio Manu Fit Tenerife y completó su programación con varias sesiones en Las Teresitas. Para Maral Javadifar la playa chicharrera era ideal poder combinar los ejercicios en arena y agua.

Y le queda el debut con la selección absoluta

Ya de regreso a tierras peninsulares, Mara seguirá ejercitándose en Madrid (con Carlos Martínez en SC Performance) e igualmente lo hará luego en Zaragoza. Todo pendiente de una posible llamada de los Thunder y antes de vivir, a finales de mes, la que debe ser su primera experiencia con la selección española absoluta en los partidos programados contra Portugal y Grecia.

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Cuando el 20 de octubre arranque la temporada en la NBA y llegue el debut de Aday Mara con los Thunder, una parte de su impacto, aunque sea pequeña, en la mejor liga del mundo, también llevará el nombre de Tenerife.