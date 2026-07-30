Thierno Arévalo, exfutbolista del CD Tenerife: "Verme en la Copa de África sería un sueño"

Cuatro años después de hacer las maletas para abrirse camino lejos de casa, Thierno Arévalo sigue sumando sellos a su pasaporte y experiencias por Europa. Chipre, Bulgaria y ahora Albania cincelan el camino de un futbolista que reconoce haber encontrado la madurez lejos de Tenerife. Recién incorporado al Flamurtari, afronta un nuevo reto con el ascenso entre ceja y ceja y la ilusión de asentarse en la selección de Guinea y ganarse un sitio en la próxima Copa África.

¿Cómo le va en pretemporada?

Muy bien, empezamos el día 15 y estas primeras semanas han sido duras. Ahora nos vamos tres semanas a Grecia para jugar un par de partidos allí.

¿Cómo surge la llamada del Flamurtari?

La verdad es que hubo mucha insistencia del club. Se pusieron en contacto conmigo porque, al final, era jugador libre y todos los equipos miran un poco en Transfermarkt la gente que está disponible. Tenía interés de Corea y también estuve cerca de la Primera División de Argelia y Marruecos, pero no quería meterme en África. El Flamurtari, sinceramente, al principio no me llamaba mucho la atención porque es la Segunda División de Albania y lo veía un poco como un paso atrás después de todo lo que he conseguido. Pero también me convencieron: la oferta económica era buena y es un club muy grande aquí, con muchísima historia, que ha jugado competiciones europeas e incluso contra el Barça. El año pasado descendieron y este año tienen un proyecto para volver a crecer. Además, el presidente tiene dos clubes en Turquía, en Segunda División, y eso también fue un factor que me hizo decantarme. Al final, si haces las cosas bien aquí, pueden llegar oportunidades.

No son pocos los kilómetros que acumula ya en el fútbol europeo. Chipre, Bulgaria, ahora Albania…

Al final, esto se trata de oportunidades. El fútbol es mundial. Todos los jugadores sabemos dónde estamos este año, pero no dónde vamos a estar el próximo. Y yo afronto esta etapa con la misma ilusión de siempre, las mismas ganas, la misma hambre y con ganas de seguir creciendo.

¿El Thierno de ahora es otro con respecto a aquel que jugó en el CD Tenerife?

Sí, llevo ya casi cuatro años fuera. A lo mejor, si hubiese tenido la madurez que tengo hoy en día, seguramente me habrían salido mucho mejor las cosas en el Tenerife, pero ya te digo que desde el primer año que sales fuera estás solo: tienes que acostumbrarte a una vida sin amigos, sin familiares, sin nada; solo tú y el fútbol. Al final, afrontar esas situaciones creo que me ha hecho madurar y crecer como persona.

¿Dónde nota más ese cambio?

En la actitud, en el profesionalismo con el que me tomo las cosas ahora y en respetar que todo tiene su momento. Futbolísticamente, también creo que he madurado y, a lo largo de estos casi cuatro años fuera, siento que he crecido en esos aspectos, sobre todo en la actitud y en la parte mental, que antes no tenía o no sabía valorar en el sitio donde estaba.

Después de varios años sin ir convocado, hace unas semanas volvió a vestir la camiseta de Guinea (jugó frente a Irlanda del Norte). ¿Qué significó para usted ese regreso?

La verdad es que no me lo creía. Después de casi dos años sin estar convocado, estaba desconectando con la familia, disfrutando de Tenerife, y me llegó una llamada inesperada: había lesionados y estaba convocado, así que me preguntaron si estaba disponible para ir. Fuimos con la mayor ilusión del mundo y, la verdad, salió bien. El seleccionador se quedó muy contento conmigo, con el juego que hice y con la semana y media que estuvimos allí. Hicimos un buen partido contra Irlanda del Norte y me fui supercontento. He hablado con él a lo largo del verano sobre mi situación y la verdad es que estoy muy feliz. Fue una oportunidad que no me esperaba y creo que la supe aprovechar bien.

¿Empieza a mirar de reojo a esa Copa África del próximo verano?

Ese es el objetivo. El año pasado no fue un buen año para mí, pero este lo planteamos con ilusión y mirando de reojo al próximo verano. Para mí y para mi familia, verme en la Copa de África sería un sueño y espero poder cumplirlo. Sé que desde aquí es difícil, que tengo que hacer el doble de trabajo del que estaba haciendo, porque al final hay grandes jugadores en grandes ligas, pero lo importante es seguir demostrando que da igual dónde estés y dónde juegues. Allí el entrenador no mira ni el pasaporte, ni la edad, ni el nombre, sino si vas, lo haces bien y estás al nivel. Al fin y al cabo, pienso que da igual dónde juegues: si voy y lo hago bien, voy a seguir yendo seguro.

Al final, el camino pasa por hacerlo bien con su equipo, pero con un ojo puesto en esa cita de 2027.

Exactamente. Sé que, si voy, es un gran escaparate para mí, pero no solo por eso, sino porque representar a Guinea y a los orígenes de mi familia sería todo un sueño. Ese es, al final, el gran objetivo de este año: primero ascender con mi club y luego mirar de reojo a la selección cada vez que toque. Ahora en septiembre hay otro parón internacional y ojalá pueda estar ahí, seguir demostrando que puedo ir y llegar al verano con opciones.

¿Con el Flamurtari va a por el ascenso?

Sí, ese es el gran objetivo. Pienso que hay nivel en la plantilla. Ya hemos hecho dos partidos amistosos y para empezar el equipo ha jugado muy bien. Creo que hay calidad para mirar a los puestos de ascenso directo y vamos a ver cómo se va dando la temporada, pero nivel hay.

Kiko Ratón contó a este periódico recientemente que le recomendó a su sobrino Viti, tras concluir su etapa en el Tenerife, salir de Canarias para seguir creciendo como futbolista. Usted hizo ese mismo camino muy joven. ¿Comparte esa visión?

Yo pienso que esto es un tema de ambición. No desprestigiando a la Tercera Canaria, porque hay muchísimo nivel, pero una vez que entras ahí es muy difícil salir. En Segunda RFEF también hay mucho nivel, no tienen nada que envidiar a otras ligas o países como Chipre o Bulgaria. El futbolista canario, para mí, tiene muchísimo nivel. Antes se decía que al canario, cuando salía fuera de la Península, le costaba mucho adaptarse, pero ahora veo a muchísimos jugadores canarios saliendo. Rafa Mújica, Cristo, Jefté... Mira la trayectoria que ha tenido Jefté pasando por Rumanía, Grecia, Austria y dónde está ahora mismo. Creo que cada vez somos más los canarios que salimos fuera de España y, al final, es un tema de no tener miedo.