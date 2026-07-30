Nay Cáceres guía al Costa Adeje hacia la primera victoria del verano

El Costa Adeje Tenerife Egatesa ya echó a rodar el balón. Las blanquiazules abrieron su pretemporada con una victoria ante el RCD Espanyol que las proclama campeonas del I Torneo Fuerteventura Futfem Coral Hotels. Disputado en el Municipal Los Pozos, el encuentro estuvo marcado por la intensidad desde los primeros minutos, permitiendo a las guerreras comenzar a coger ritmo de competición.

Las blanquiazules saltaron al césped con iniciativa. La primera ocasión clara llegó en el minuto 6 tras una combinación entre Henar y Padilla, cuyo remate se marchó por encima del larguero. Poco después, Álvarez detuvo con seguridad el primer aviso visitante para mantener la portería a cero. Las guerreras no bajaron el ritmo y Adriana Méndez volvió a probar suerte con un disparo lejano.

A la media hora de juego, Yerai Martín realizó el primer cambio dando entrada a Gramaglia por Martí. La delantera estuvo cerca de abrir el marcador tras una gran presión sobre la portera rival. Sin embargo, en el 43’, Lara aprovechó un rechace tras un remate al larguero para adelantar al conjunto catalán. Antes del descanso, Adriana Méndez volvió a buscar puerta, aunque su disparo terminó en las manos de la guardameta visitante.

Tras el paso por vestuarios, el técnico blanquiazul renovó casi por completo la alineación introduciendo hasta ocho cambios para dar rodaje a toda la plantilla. Las guerreras salieron decididas a darle la vuelta al marcador y encontraron el empate en el 62’, cuando Iratxe cazó un rechace dentro del área y batió a la portera rival.

El empate dio alas al equipo, que siguió generando peligro. Aleksandra rozó el segundo con un potente chut desde la frontal, mientras que el Espanyol respondió con una acción que se estrelló en la madera. En el 86’, Nay Cáceres sostuvo al Costa Adeje Tenerife al detener un penalti.

Con el empate al final de los 90 minutos, el título se decidió en la tanda de penaltis. Las dianas de Gramaglia, Aleksandra, Violeta Quiles y Pola, junto a una nueva parada decisiva de Nay Cáceres, sellaron la victoria y el trofeo para las blanquiazules.