Las futuras estrellas del waterpolo femenino se darán cita en el Puerto de la Cruz

El Cabildo presentó este jueves, 30 de julio, en el Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife, en Puerto de la Cruz, el Campeonato del Mundo Sub-18 Femenino de Waterpolo. Una competición que cuenta con el apoyo de la Corporación Insular y Turismo de Tenerife, además de la colaboración del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, y que convertirá al CDAT en el epicentro internacional de este deporte entre el 16 y el 23 de agosto.

En el acto participaron el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso; la consejera de Deportes, Yolanda Moliné; el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso; la directora general de Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias, María Rojas; el presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena. Además se contó en el mismo con el consejero delegado de Ideco, Manuel Gómez y la concejala de Turismo y Cultura de Puerto de la Cruz, Desiré Díaz.

Durante la presentación se puso en valor la importancia de una competición que reunirá a una veintena de selecciones nacionales y cerca de 400 jugadoras procedentes de los cinco continentes, consolidando a la Isla como uno de los grandes escenarios internacionales para la celebración de eventos deportivos de primer nivel. Asimismo, se destacó que la campeona olímpica, mundial y europea Pili Peña, waterpolista recientemente retirada, será la embajadora oficial del campeonato.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destacó que "para Tenerife es un enorme orgullo acoger un Campeonato del Mundo de estas características, porque supone una magnífica oportunidad para seguir posicionando a la Isla como un referente internacional en la organización de grandes eventos deportivos”. Asimismo, el vicepresidente insular, afirmó que “esta cita no solo proyectará nuestra imagen al exterior y generará actividad económica, sino que también reforzará nuestra apuesta por el turismo deportivo, un sector estratégico gracias a la combinación de un clima privilegiado durante todo el año, instalaciones de primer nivel y una amplia oferta turística”. Por último, el vicepresidente, señaló que “este Mundial permitirá mostrar al mundo no solo la calidad de nuestras instalaciones, sino también la hospitalidad de Tenerife, dejando un importante legado para la Isla”.

Escenario internacional

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, admitió que "para el municipio es un auténtico orgullo acoger un Campeonato del Mundo como este, porque supone una oportunidad única para proyectar nuestra ciudad al escenario internacional y demostrar nuestra capacidad para organizar grandes eventos deportivos”. Junto a ello, Afonso recalcó que “queremos que todas las selecciones y sus acompañantes encuentren una ciudad abierta, acogedora y comprometida con los valores del deporte, la convivencia y el respeto. Este campeonato impulsará el deporte femenino, inspirará a nuestros niños, fortalecerá a nuestros clubes y, sobre todo, contribuye a consolidar a Puerto de la Cruz como un destino de referencia”.

La directora general de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias, María Rojas, destacó que "es un orgullo para el Archipiélago acoger un campeonato que convertirá a Puerto de la Cruz en el punto de encuentro del mejor waterpolo femenino de base a nivel internacional". Asimismo, subrayó que esta cita representa "una apuesta decidida por el deporte femenino y el deporte base, en la línea del trabajo que venimos desarrollando desde el Gobierno de Canarias, ya que muchas de las jóvenes que competirán en Tenerife están llamadas a convertirse en las grandes referentes del waterpolo mundial en los próximos años".

Por su parte, la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, señaló que "el Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife representa una infraestructura estratégica para el presente y el futuro del deporte en la Isla. La celebración de este Mundial confirma que contamos con instalaciones preparadas para albergar grandes competiciones internacionales y supone, además, un impulso para seguir fomentando el deporte base”. En este sentido, Moliné aseveró que “desde el Cabildo seguiremos trabajando de forma coordinada con todas las administraciones para seguir trayendo a la Isla competiciones de máximo nivel nacional e internacional”.

El presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena, aseguró que "es una satisfacción volver a Tenerife apenas unos meses después del Campeonato de España Junior y Senior de Natación Artística. Siempre es un placer regresar a una isla que ha demostrado sobradamente su capacidad organizativa y que cuenta con una piscina referente a nivel nacional”. Por otro lado, el dirigente remarcó que “el Centro de Deportes Acuáticos reúne todas las condiciones necesarias para acoger un gran campeonato internacional y estamos convencidos de que este Mundial será un éxito. Quiero agradecer especialmente la colaboración del Cabildo de Tenerife, del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, porque el trabajo conjunto entre las instituciones hace posible eventos élite como este”.

Ocho jornadas de competición

En cuanto al formato de la competición, se desarrollará durante ocho jornadas y garantizará que todas las selecciones disputen al menos seis encuentros. La competición arrancará con una fase de grupos (Del 16 al 18 de agosto), en la que los equipos se dividen en dos niveles según su rendimiento en el Mundial anterior. Los Grupos A y B (Holanda, Hungría, Grecia e Italia; y Croacia, China, España, vigente campeona del Mundo, y Estados Unidos) estarán formados por los 8 mejores combinados clasificados (cabezas de serie) jugando en un formato tradicional de todos contra todos (3 partidos por Selección). Y el resto de grupos (del C al F) los integrarán los 12 combinados restantes (tres equipos por grupo, con dos encuentros cada uno, y una jornada de descanso). Concretamente, el grupo C contará con Nueva Zelanda, Colombia y Turquía, el D con Malta, Canadá y Alemania, el E con Sudáfrica, Israel y Zimbabue, y el F con Australia, Serbia y Brasil

En cuanto a la segunda fase comenzará con una ronda de cruces entre los primeros clasificados de los Grupos C, D, E y F (19 de agosto). Estos resultados determinarán los enfrentamientos del Día 5 (20 de agosto) frente a los terceros y cuartos de los Grupos A y B, mientras que los dos primeros de estos grupos avanzan directamente a cuartos de final. Ya el 21 de agosto, los ganadores de esos choques jugarán los cuartos de final contra los mejores equipos de los Grupos A y B, y los perdedores pasan a competir por los puestos 9 al 12. Paralelamente, los segundos y terceros de los Grupos C, D, E y F juegan una liguilla de consolación en dos nuevos grupos (G y H) para definir la clasificación del 13.º al 20.º puesto. Finalmente, en las dos últimas citas (22 y 23 de agosto) se deciden todas las posiciones: del 1.º al 4.º mediante semifinales y final, del 5.º al 8.º entre los perdedores de cuartos, del 9.º al 12.º entre los derrotados del Día 5, y del 13.º al 20.º mediante cruces entre las posiciones equivalentes de los Grupos G y H.

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Con este Campeonato del Mundo Sub-18 Femenino de Waterpolo, Tenerife volverá a situarse en el mapa internacional del deporte, consolidando el CDAT como una instalación referente a nivel internacional, nacional, y clave para el desarrollo de los deportes acuáticos en Canarias.Sus más de 6.000 metros cuadrados albergan una piscina olímpica de 50 metros, otra de 25 metros, tres salas de entrenamiento, espacios de tecnificación, enfermería, oficinas y una completa infraestructura. Así, la instalación, que ha supuesto una inversión para el Cabildo superior a los 13 millones de euros, se posiciona como un centro de referencia para el alto rendimiento, el deporte base y la organización de grandes eventos deportivos.