Ranking internacional
El Tenerife Masters se codea con la élite mundial
El combinado tinerfeño firma 50 presencias en el Top Ten de World Aquatics 2025
El Ranking Top Ten de World Aquatics 2025 vuelve a situar al Club Tenerife Masters entre las grandes referencias de la natación máster internacional, con actuaciones de enorme nivel tanto en pruebas individuales como en relevos. Los mejores resultados corresponden a las segundas posiciones del ranking mundial del año logradas por los relevos masculinos de 4x100 metros libre +280, integrado por Jean-Claude Lestideau, Glen Christiansen, Antonio Luna y Domingo González Pérez, y de 4x100 metros libre +240, formado por Fernando Davara, Fabio Bruscolotti, Bernardo Núñez y Antonio Luna.
A estos éxitos se suman dos terceras posiciones mundiales: la conseguida por Jean-Claude Lestideau en los 200 mariposa (+75) y la alcanzada por el relevo masculino de 4x100 estilos +240, integrado por Fernando Davara, Fabio Bruscolotti, Bernardo Núñez y Antonio Luna.
En el cómputo global, el club suma 50 clasificaciones en el Top Ten de World Aquatics, de las que 31 corresponden a pruebas individuales y 19 a relevos, unos registros que ponen de manifiesto tanto el elevado nivel de sus deportistas como la fortaleza del proyecto deportivo.
A nivel individual, Fernando Davara lidera la clasificación interna con ocho presencias en el Top Ten mundial, seguido por Conchita Escatllar, con seis, y Jean-Claude Lestideau, con cinco. En total, 25 nadadores diferentes han conseguido situarse entre los diez mejores del mundo, un dato que refleja la profundidad y el alto nivel competitivo de la plantilla.
El presidente del Club Tenerife Masters, Marcos Cabrera, destaca que «estos resultados son el reflejo del trabajo que el club viene desarrollando desde hace muchos años». «Conseguir que 25 nadadores figuren entre los diez mejores del mundo y sumar 50 clasificaciones en el Ranking Top Ten de World Aquatics demuestra la solidez de un proyecto basado en la constancia, el compañerismo y la ilusión por seguir creciendo temporada tras temporada», añade.
Cabrera se siente «especialmente orgulloso» porque este éxito no pertenece «únicamente a quienes aparecen en el ranking, sino a todo el club». «Detrás de cada clasificación hay muchas horas de entrenamiento, un gran trabajo y el compromiso de un grupo humano que ha convertido al Tenerife Masters en una referencia internacional de la natación máster», verbaliza. Por su parte, el director técnico del club, Bernardo Núñez, subraya que «el club ha logrado estar entre los mejores del mundo en prácticamente todos los estilos y distancias».
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