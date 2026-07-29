El Chimbesque toca el cielo con un triplete para la eternidad

El Chimbesque y un año en el que todo encajó. Los chicos de San Miguel se llevan un triplete para la historia después de conquistar la Liga Caixabank de Tenerife y el Torneo DISA Gobierno de Canarias, antes de añadir el pasado fin de semana la Copa Cajasiete a sus vitrinas. Historia de un superequipo que su presidente, Luis Castilla, define como «una familia» y que, lejos de conformarse, todavía quiere más.

Llegó el último capítulo de una temporada perfecta tras imponerse al Rosario de Valle de Guerra por 12-11 en una final que ya forma parte de la memoria del deporte vernáculo. El desenlace, en el terrero de Tasagaya, en Güímar, a la altura de la cita, con un escenario lleno y una luchada directa a la posteridad del deporte archipelágico, con alternativas, sufrimiento y un final reservado para los grandes.

Porque, como tantas otras veces, el nombre propio del desenlace por el título volvió a ser Eusebio Ledesma. El puntal A del conjunto sureño apareció cuando más lo necesitaba su equipo para volver a marcar las diferencias. Con el marcador 10-11 a favor del Rosario, el vallero asumió la responsabilidad en el duelo entre puntales; al otro lado, Fabián Rocha. Tras una primera agarrada separada, Ledesma se impuso en la segunda y abrió de par en par la puerta del título. Después, puso el broche a la final al derrotar también a Cristian Arbelo, otro de los grandes referentes del conjunto lagunero.

En los primeros compases de la luchada el Chimbesque cobró ventaja gracias en buena parte a las actuaciones de Lamine Dieng, prestaciones sobresalientes que obligaron a la media del Rosario a emplearse a fondo para nivelar la balanza (7-7). Tras varios momentos de alternancia llegó el desenlace, donde Eusebio Ledesma marcó diferencias. Lo hizo como durante toda la temporada, en la que solo tocó la arena en dos ocasiones pero sin perder ningún duelo global, convirtiéndose en el principal artífice de un incontestable triplete.

Solo unos días después de la final, al presidente del Chimbesque, Luis Castilla, todavía le cuesta asimilar la dimensión de lo conseguido. Profundamente orgulloso de los suyos, reconoce que sigue saboreando el momento y que permanece «en una nube». Son gestas, como admite, que «no se consiguen todos los años» y que, por eso mismo, «toca disfrutar».

Lo cierto es que el combinado sanmiguelero ya había dejado claras sus credenciales la temporada pasada, cuando firmó un espectacular doblete –Liga DISA Gobierno de Canarias 2025 y Liga CaixaBank de Tenerife 2025, mientras que la Copa se escapó únicamente en la final–. Un camino que, como reconoce su presidente, demostraba que había «equipo» para intentar ir a por todos los títulos esta temporada.

«Yo los momentos de máxima atención no los aguanto; me tengo que salir del terrero». Aunque ejerce como presidente, a Luis Castilla le resulta casi imposible mantener la calma durante cada luchada. Buena prueba de ello fue la semifinal ante el Tegueste: «Hubo un momento que me tuve que ir hasta de la plaza –donde había una pantalla gigante– porque no aguantaba la tensión».

En la llamada que atiende a EL DÍA, Castilla reparte méritos. Elogia a su afición –«lo único que se les puede decir es gracias y que tienen gran parte de la culpa de lo que ha conseguido el equipo»—, reconoce el valor de un adversario en la final como el Rosario de Valle de Guerra —«ganar ante un gran rival te da muchísima satisfacción»— y sorprende al anunciar que este ha sido su último año al frente de la presidencia del Chimbesque. «No voy a seguir de presidente. Yo ya me había fijado este año como el último de mi presidencia. La inmensa mayoría de la directiva sí va a continuar; vendrá alguien que, no me cabe la menor duda, lo hará mucho mejor. Y yo, bueno, más satisfecho no me puedo ir. Realmente, me hubiera ido de todas formas, pero me voy con el pecho hinchadísimo», afirma Castilla, que eso sí, seguirá vinculado al club aunque todavía no desvela desde qué posición.

Antes hubo tiempo para detenerse en un tal Eusebio Ledesma. «Siempre hablamos de fútbol, donde todos quieren ser Messi, pero, al final, a los que les gusta la lucha, todos quieren ser Eusebio ahora mismo. Es el mejor». asegura el máximo mandatario al ser preguntado por la figura de su puntal.

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Ledesma, referencia indiscutible de un equipo campeón y definido por el periodista Santiago Icígar como «el Messi de los terreros», cerró la temporada con solo dos derrotas individuales sobre la arena. Entre todos los elogios que recibe, Castilla pone el foco en la influencia que tiene Eusebio entre los más pequeños y en las nuevas generaciones. «Para nosotros es fundamental que sea un atractivo para los niños de la cantera: que vean a Eusebio, que lo tengan como referente y que quieran ser igual que él», explica. En buena medida, la figura del puntal vallero ayuda a entender que el Chimbesque cuente actualmente con una escuela cercana a los 60 niños. n