Aythami Rodríguez reta al Archipiélago con ocho maratones en ocho días contra el cáncer infantil

Ocho maratones, ocho días, ocho islas y el objetivo de correr por quienes más lo necesitan. El tinerfeño Aythami Rodríguez Suárez se lanza a la mayor locura deportiva de su vida y, de paso, a uno de los desafíos más hercúleos que se recuerdan en el deporte canario, con su Reto 888, que arrancará el 28 de noviembre y lo llevará a intentar completar ocho maratones en ocho días consecutivos, uno en cada isla del Archipiélago.

Con la idea de convertir el esfuerzo físico en un altavoz para una causa que afecta a cientos de familias, Aythami, corredor del Bikila Canarias, se enfrentará a algo más de 42 kilómetros cada día, con el desgaste añadido que supondrán los desplazamientos entre islas. El verdadero motor de esta aventura, eso sí, va mucho más allá del deporte, porque el reto nace para dar visibilidad y recaudar fondos para Pequeño Valiente, la fundación canaria que acompaña a niños con cáncer y a sus familias en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

La idea, sin embargo, nació lejos de Canarias, a miles de kilómetros de casa. Fue durante un viaje de entrenamiento a Kenia junto al corredor Sergio Turull, conocido en redes como Pitufollow, cuando empezó a dar forma a un proyecto que rompiera con todo lo anterior. Sentía este atleta todoterreno –compite en trail running, running e Hyrox– la necesidad de hacer algo distinto, algo que estuviera íntimamente ligado a su tierra. En un primer momento pensó simplemente en correr ocho maratones, aunque todavía no tenía claro el formato. La pieza que faltaba apareció poco después: unir las ocho islas Canarias.

El soporte de Bikila Canarias

Lo que empezó como una conversación entre amigos dio el salto a proyecto real pocos meses después. Aythami tenía claro que iba a hacerlo de una forma u otra, «sí o sí», pero encontró en Bikila Canarias el respaldo necesario para convertir aquella idea en algo mucho más grande. Porque, como reconoce, «sin visibilidad no llegas no muy lejos». En febrero decidió dar el paso definitivo y, un mes después, presentó públicamente el Reto 888. Desde entonces, toda su preparación gira en torno a finales de noviembre.

Sobre la elección de Pequeño Valiente, el corredor de Finca España admite que no fue una decisión al azar, que fueron su mujer y su madre quienes le hicieron entender que una aventura de semejante magnitud tenía que ir mucho más allá del reto deportivo. «Ya que va a ser semejante locura, vamos a intentar hacer algo más grande», resume. Así decidió poner todos sus esfuerzos al servicio de la lucha contra el cáncer infantil, una causa que considera que «no tiene toda la ayuda que debería de tener».

«Lo voy a hacer sí o sí. No hay un quizás»

Aythami ya tuvo la oportunidad de conocer de cerca a las familias durante una actividad organizada con motivo del Día de Canarias, en la que compartió tiempo con los niños, participó en juegos tradicionales e incluso construyó un volcán junto a ellos. «Conocerlos directamente... a mí me mató. Imagínate, soy padre de un niño pequeño», relata sobre un vínculo emocional que desde entonces se ha convertido en uno de los grandes motores del reto. Tanto es así que asegura que nunca ha contemplado la posibilidad de no completarlo: «Lo voy a hacer sí o sí. No hay un quizás», sentencia.

El lagunero, durante el encuentro con los niños de Pequeño Valiente. / El Día

Es precisamente la mente el elemento que aparece una y otra vez a lo largo de la conversación. Para Aythami, completar ocho maratones consecutivos no dependerá tanto del estado físico como de la capacidad para mantenerse con la cabeza en su sitio durante ocho días de exigencia máxima. Cada jornada contará con su propia batalla en la que tendrá que controlar los desplazamientos, cuidar la alimentación, respetar los descansos y volver a subirse al siguiente avión o barco. «Las piernas van a llegar a un punto en que van a caminar solas. Es un reto más de cabeza», resume.

La Graciosa, primera parada

La Graciosa será el punto de partida de la primera maratón y, precisamente por sus particularidades, es la que más respeto le genera a Aythami. El motivo, buena parte del recorrido transcurrirá sobre arena. El corredor tinerfeño cuenta que ya ha inspeccionado algunos tramos del circuito –la misma llamada con EL DÍA la atiende desde La Graciosa, minutos antes de completar un entrenamiento– y continúa afinando cada detalle de cara al inicio del reto.

Todo ello mientras compagina una intensa vida laboral y familiar. Porque lejos del asfalto, Aythami lleva una realidad mucho más común de lo que podría parecer. Él mismo se define, antes que nada, como «padre de familia», una faceta que ocupa buena parte de su día a día. Además, trabaja como mánager de una compañía aérea británica en el sur de Tenerife. Un ritmo que, lejos de frenar su preparación, convive con ella. Explica que suele completar una o incluso dos sesiones diarias y reserva únicamente un día a la semana para descansar.

El cierre soñado

Después de La Graciosa, donde arrancará la aventura el próximo 28 de noviembre, el corredor del Bikila Canarias –que, por cierto, hace una semana se encontraba corriendo en Los Alpes– afrontará un calendario sin respiro: Lanzarote el 29 de noviembre, Fuerteventura el día 30, Gran Canaria el 1 de diciembre, El Hierro el 2, La Palma el 3, La Gomera el 4 y, como cierre perfecto a la travesía, Tenerife el 5 de diciembre, la octava y última maratón, en su propia tierra.