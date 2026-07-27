Mentrida y Yanes: doblete por segundo año seguido

Hay cosas en la vida que merecen ser vividas, y la Hospiten 8KM Orotava es una de ellas. Más de un millar de atletas volvieron a formar parte del colofón a una semana cargada de inclusión y aprendizajes. En el plano deportivo, sobresalieron Diego Mentrida (27’55’’) y Ana Alicia Yanes (34’36’’), que hicieron doble doblete; por segundo año consecutivo, ganaron la Vertical y la 8KM. A ellos también les ha tocado lidiar con importantes vicisitudes en sus familias y han seguido adelante, inspirando a mucha gente con sus gestas.

Después de las charlas del programa InclúyeT Superación Permanente, el Reto 0-4 que conquistó María Petit y la disputa de la Vertical Maderas Evelio-Cristalería Drago, llegaba el día más esperado para muchos. Si hace dos años uno de los participantes la bautizó como la Zegama Urbana, este año fue Biel Rafols, fijo en la Zegama-Aizkorri y uno de los mejores filmadores de trail del mundo, quien lo certificó después de vivirla junto a María Petit: «Sí, es impresionante el ambiente, podemos decir que es la Zegama Urbana».

Miles de personas, las linternas y los flashes al compás de la violinista Ana Obando condimentaban los instantes previos a la primera salida, la de los atletas adaptados. Sillas, handbikes, joelettes, andadores, muletas y guías tomaron el pasillo que les abrió la multitud hasta acceder al primer cajón. La inclusión volvió a hacerse hueco entre todos los participantes, que despidieron a los protagonistas. A continuación, se disputaron la 4KM Maderas Evelio y la Hospiten 8KM Orotava, que precedieron a los centenares de integrantes de la I Caminata Solidaria Sinpromi Islenior, con 2,5 kilómetros de recorrido.

Ana Alicia Yanes. / ED

Perdigón y Delgado vuelan

Los primeros en llegar a la línea de meta fueron los explosivos atletas de la III 4KM Maderas Evelio. Ayose Perdigón voló para fijar el tiempo final en 13’59’’ (ritmo medio de 3’30’’ por kilómetro). El saucero Moisés González Francisco (14’23’’) y el tinerfeño José Hernández (14’32’’) completaron el podio masculino. Cathaysa Delgado fue la más rápida (19’58’’) y mantuvo fuera de la pelea por la victoria a Miriam Xicota (20’19’’) y Laura Izquierdo (20’54’’).

Mientras los caminantes llegaban a meta, arribó Norberto Chávez a bordo de su handbike y, poco después, Diego Mentrida, que fue arrollador en la distancia reina (27’55’’). El triatleta estuvo acompañado en el podio por su homólogo Edu Rodríguez (28’52’’). Precisamente, fue un palmero el tercer clasificado: Airán Domínguez, con un crono de 29’04’’.

Noticias relacionadas

De triatlón parecía que iba la cosa. Y es que Ana Alicia Yanes fue la más solvente por segundo año –y día– consecutivo. La atleta del Correayo paró el reloj cuando tan solo habían transcurrido 34’36’’, casi un minuto antes de que lo hicieran Libertad Rivero (35’21’’) y Sonia Peña (38’47’’).