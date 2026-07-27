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El inesperado destino de Pedri tras ganar el Mundial: el jugador del Barça sorprende a sus seguidores en China

El futbolista canario ha protagonizado varios momentos virales durante su visita al país asiático, donde se ha acercado a sus tradiciones y ha dejado un guiño a Canarias con una bandera del plátano

Pedri cambia Canarias por China: así son las vacaciones del campeón del mundo tras hacer historia con España

Pedri cambia Canarias por China: así son las vacaciones del campeón del mundo tras hacer historia con España / El Día

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Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

Pedri ha elegido un destino poco habitual para desconectar después de conquistar el Mundial con la selección española. El futbolista canario se encuentra en China, donde su visita ha generado una gran expectación entre sus seguidores por las imágenes que está dejando durante su estancia en el país asiático.

El jugador del FC Barcelona ha compartido varios momentos en los que se sumerge en la cultura china, desde vestir con un traje tradicional hasta participar en diferentes actividades junto a sus acompañantes. Un viaje que ha dejado escenas curiosas y que rápidamente se han convertido en virales en redes sociales.

Uno de los momentos que más ha llamado la atención ha sido ver al centrocampista canario vestido con un traje tradicional chino. La imagen del jugador del Barça con esta vestimenta se ha convertido en una de las estampas más comentadas de su viaje.

Durante su visita, Pedri también se animó a probar algunas actividades típicas de la cultura china, como jugar al diábolo, intentar abrir un abanico tradicional o participar en diferentes experiencias preparadas durante su recorrido. Además, el futbolista protagonizó otro momento curioso al realizar el saque de honor en un partido de la liga china, una muestra de la gran popularidad que tiene el jugador español fuera de Europa.

El momento viral de Pedri intentando abrir un abanico chino

El futbolista de Tegueste protagonizó una de las escenas más curiosas de su viaje por China al intentar abrir un abanico tradicional. Al principio, el objeto se le resistió más de lo esperado, pero Pedri terminó consiguiendo abrirlo ante las risas y la sorpresa de quienes lo acompañaban.

El campeón del mundo también ha aprovechado su estancia para conocer algunos de los lugares más emblemáticos del país, como la Gran Muralla China o el Palacio de Verano de Pekín, donde se ha mostrado disfrutando de la cultura y las tradiciones locales durante sus días de descanso.

Un guiño a Canarias durante su viaje por China

La visita de Pedri también tuvo un momento especialmente llamativo para sus seguidores canarios. Durante una de las escenas del viaje, el guía que acompaña al futbolista mostró una bandera con el tradicional símbolo del plátano de Canarias.

El detalle no pasó desapercibido entre los aficionados del archipiélago, que rápidamente relacionaron la imagen con los orígenes del jugador, nacido en Tegueste (Tenerife) y convertido en uno de los grandes referentes del fútbol canario.

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Tras una temporada histórica y después de proclamarse campeón del mundo con España, Pedri ha aprovechado sus días de descanso para conocer una cultura diferente y protagonizar unas imágenes que han vuelto a demostrar el impacto internacional del futbolista canario.

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