Elena Buenavida tinerfeña del Valencia Basket y la selección española: «Jugar con España ante mi gente en Tenerife será un plus de ilusión para mí»

Apenas un rato después de hacerse pública la primera nómina de 21 escogidas para afrontar la Copa del Mundo a jugar en Berlín, Elena Buenavida atiende a El Día. La base tinerfeña del Valencia Basket apenas ha descansado unas semanas y ya se ha puesto el mono de trabajo –entrenándose en la Isla, en Madrid y en Valencia– para hacerse con un hueco en la lista definitiva de Miguel Méndez.

A sus 22 años, la granadillera realiza un repaso de lo que ha sido este curso, y habla también de futuro. El más inmediato, en unas semanas, cuando juegue en Tenerife un torneo amistoso con la absoluta.

A nivel global acaba el año ganando la Liga y la Copa. ¿Qué balance hace de la 25/26?

Pues al final he acabado muy contenta, la verdad. Fue un año complicado, de muchas subidas y muchas bajadas, con bastantes cambios en el equipo, y jugadoras que venían y otras que se iban. No fue nada sencillo en el día a día, y acabar la temporada habiendo ganado tanto la Copa de la Reina como la Liga, y además sin ser favoritas, nos dio un subidón increíble. Estoy muy contenta.

Elena Buenavida (6) celebra el título liguero del Valencia junto a Raquel Carrera. / FEB

¿Y el suyo personal? Porque sus números han sido buenos y encima protagonista en partidos importantes como por ejemplo el primero de la final...

También estoy muy, muy contenta por ello. Fue un año en el que volvía de la cesión de Gernika, con mi entrenador Rubén Burgos confiando poco a poco más en mí. A mí lo que me gusta es jugar y demostrar en la pista, y cuando te dan la oportunidad lo intentas hacer lo mejor posible. Y creo que yo viví todos esos aspectos.

Hablaba ahora de esa cesión al Gernika. Se acabó demostrando que ese paso atrás fue lo conveniente para luego seguir dando varios pasos al frente.

Sí. Creo que esta es una forma de pensar que tiene el Valencia Basket: sal un año, a un equipo donde puedas tener muchos minutos, desarróllate, fórmate y vuelve para poder jugar aquí dando tu mejor versión. Y eso es un poco lo que persiguen con muchas, como Awa Fam, Alicia Flores o conmigo. Se buscó seguir un ciclo y se cumplió a la perfección.

Acabó la temporada con un par de títulos, pero también con algún galardón personal, como el Trofeo a al Esfuerzo que entrega la afición del Valencia Basket. Supongo cosas así reconfortan más allá de los números...

Sí, la verdad que algo así emociona mucho. Al final es un trofeo votado al cien por cien por la afición. Al final nosotras jugamos este deporte básicamente por ellos, y que ellos te elijan a ti como la que más se esfuerza es muy gratificante, y estoy súper agradecida. Es de los mejores premios que creo que te pueden dar dentro de este mundo.

¿Quizá el lunar de este año haya sido la Euroliga y no haber pasado esa segunda fase?

Bueno... La Euroliga se va poniendo cada vez más complicada porque hay bastantes países donde meten mucho, mucho, mucho, mucho dinero, y aunque el Valencia Basket quiera siempre luchar por estar ahí, este año justo no salió lo mejor posible. Y ahí, cuando ves que las cosas no están funcionando como querías, tienes que empezar a priorizar y enfocarte hacia otro lado, y eso fue lo que hicimos.

Elena Buenavida firma autógrafos en su reciente visita al Campus Álex López. / El Día

¿Es la asignatura pendiente para el año que viene?

Sí, claro. Al final nosotras siempre empezamos con ese objetivo de la Euroliga en mente, y llegar lo más lejos posible, para lo que será vital hacerlo bien en la fase de grupos. La idea es estar vivas durante el mayor tiempo posible. Este año creo que va a cambiar todo un poco más, tanto por la WNBA, con la nueva liga del Project B, pero nosotras seguiremos en nuestra línea.

El hecho de que la sección masculina haya firmado un temporadón ganando la liga y llegando a Final Four de Euroliga ¿es un aliciente más o les mete más presión por aquello de las comparaciones?

Yo creo que más bien motiva. Que un club tanto con el masculino como con el femenino gane la liga el mismo año no había pasado nunca antes y eso nos motiva para que el nivel no baje. Sabemos que ellos lo hacen muy bien y que tienen todas las papeletas para seguir haciéndolo así durante muchos años; y nosotras no queremos bajar la guardia y mantenerles un poquito el ritmo para seguir yendo de la mano.

También el año que viene se marcha el entrenador [Rubén Burgos] con el que ha convivido bastantes los últimos años, tanto en club como en selecciones, pero llega alguien [Javi Torralba] al que igualmente conoce bastante...

Sí, la verdad que por una parte da pena porque al final Rubén llevábamos muchos años trabajando con él. Lo conocemos a la perfección y él nos conoce a la perfección. Sabemos que como toda etapa, la suya llega a su fin, pero eso nunca quita para que el sentimiento sea un poquito amargo, y más aún de tratarse de una pieza fundamental en el Valencia Basket, y después de haber ganado tantas cosas. Y por el otro lado llega Javi, que tiene muchas ganas. Quizá no sepamos muy bien por dónde va a ir, sobre todo por la falta de experiencia en la liga, pero yo lo conozco desde hace muchos años atrás ya que me entrenó durante mis cuatro años en el Siglo XXI, y creo que no han podido poner a alguien mejor.

Entre acabar con la final de la Liga Endesa y ahora los compromisos con la selección, ¿le ha dado tiempo para desconectar?

Pude descansar un mes y ya luego me puse manos a la obra para prepararme por si entraba en la convocatoria del Mundial, estar al máximo nivel y luchar por un puesto.

Ya metida dentro de la élite a todos los niveles, ¿echa de menos no poder competir en el 3x3, donde también brilló a nivel internacional en su etapa de formación?

Aquella fue una etapa de mi vida brutal y que me encantó. El ambiente que se vive es espectacular dentro de un deporte muy diferente del que estamos acostumbrados, y por supuesto que está bien probarlo alguna vez en tu vida. Pero lo digo ahora y lo diré siempre que a mí, el 5x5 es mi debilidad y mi pasión. No sé si en un futuro acabaré en el 3x3 o me desviaré un poquito, pero de momento mi prioridad es el 5x5.

Ha salido ya la lista de 21 preseleccionadas para la Copa del Mundo. Aunque era más que evidente su presencia, supongo que estará contenta...

Sí, muy contenta. Al final ver tu nombre ahí entre jugadoras de tantísima calidad siempre hace que el orgulllito se te ponga por las nubes.

Aunque ya lo ha hecho con categorías inferiores, ¿Qué sensaciones le genera poder jugar en casa, en menos de un mes, un par de partidos de preparación?

Pues estoy muy, muy, muy, muy contenta, y muy ilusionada. Jugar para mi gente va a ser un plus que espero que se note. Con la U20, hace dos años, jugamos una preparatoria allí y fue espectacular, y ahora me lo imagino y creo que aquella sensación no se puede acercar ni un poquito a lo que viviremos ahora. Creo que el baloncesto en general en Canarias, y en particular en la Isla, con sus federaciones, lo están haciendo muy bien y dando pasos de gigantes en el basket femenino. Agradecemos muchísimo que nos den esa visibilidad.

¿Qué podemos esperar de la selección en la Copa del Mundo?

Creo tenemos un grupo bastante chulo e iremos poco a poco, centrándonos en el primer partido contra Alemania... Bueno, hablo en primera persona y basándome en lo que se espera, pero está claro que yo todavía no estoy entre las 12 definitivas. Ojalá estarlo.

¿Y ese grupo todavía tiene heridas abiertas por cómo se perdió el Europeo el año pasado?

No. Eso lo tienes dentro porque te acuerdas de ello, pero a la vez te ha servido para aprender. No puedes hacerte daño con todos los errores que cometes ni con las cosas malas que te pasan. Ahora estamos centradas en este nuevo objetivo y para llegar lo más alto posible.

Hace años, antes de comprometerse con el Valencia, tuvo dudas de si emprender o no la aventura americana y al final optó por quedarse en España. Ahora, con perspectiva, ¿cree que esa decisión fue la correcta?

Eso nunca lo sabré. Fue algo que no llegué a vivir y no conoceré si hubiera sido mejor irme. Yo estoy muy contenta con mi elección. Me encanta jugar en mi país y además estoy en un club que me está formando, enseñando y además puedo jugar a baloncesto. Todos mis objetivos prioritarios en el baloncesto se están cumpliendo.

No hubo periplo universitario, ¿pero sigue abierta la puerta de la WNBA?

Creo que es un sueño que sigue vivo, y más a día de hoy que todo se ha expandido de una forma increíble. Sigue siendo una meta personal y es algo que me gustaría probar. Me encantaría medirme contra las mejores del mundo y ver si soy capaz de jugar allí y hacerme mi huequito allí.

"El sueño de jugar en la WNBA sigue vivo; me gustaría medirme a las mejores del mundo" Elena Buenavida

En su caso el físico no debería ser inconveniente para dar el salto, pero ¿qué cree que le falta para probarlo con garantías?

Creo que el europeo es un juego totalmente diferente al americano, y evidentemente me faltarían muchas cualidades. Pero a lo mejor para verlas realmente y mejorarlas tengo que ir allí, a enfrentarme contra gente buena y que me las hagan ver para tirar de esos recursos necesarios. Por supuesto que me faltan muchísimas cosas, pero también tengo muy claro que el baloncesto europeo me encanta y que me ha dado otras numerosas cosas.

¿Le da envidia todo ese boom, sobre todo económico, que se ha generado entorno a la NCAA masculina?

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Creo que envidia no es la palabra. Es un mundo muy diferente al que estamos acostumbrados aquí. Se puede presentar la oportunidad de ir y que te paguen una millonada por jugar cuatro años; algunos prefieren aprovecharlo, y hay otra gente que prefiere diferentes aspectos. Cada jugador vive una realidad totalmente diferente, pero sí tengo claro que siempre apoyaré las inversiones en el baloncesto, tanto femenino como masculino; y si todo esto nos abre el camino a nosotras, bienvenido sea.