Méntrida y Yanes repiten victoria en La Orotava

La VI Vertical Nocturna Maderas Evelio–Cristalería Drago volvió a demostrar que en La Orotava el deporte adquiere otra dimensión y hace respirar otro oxígeno. Diego Méntrida y Ana Alicia Yanes se volvieron a proclamar vencedores absolutos de una prueba que reunió a casi 200 participantes y a miles de personas en las calles que conducen hasta la plaza de San Juan Bautista.

La cita, celebrada como antesala del día grande de la XIV Hospiten 8KM Orotava, ofreció espectáculo, emoción y numerosas imágenes para el recuerdo. Los primeros en tomar la salida fueron los atletas adaptados, reforzando desde el inicio la esencia de un Circuito Orotava que ha convertido la inclusión en una de sus principales señas de identidad.

Entre todos los participantes destacó especialmente Norberto Chávez, quien se convirtió en la primera persona capaz de completar esta dura vertical urbana en handbike. Su esfuerzo levantó al público congregado a ambos lados del recorrido y protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la jornada. Cada metro conquistado fue celebrado por unos espectadores que acompañaron su progresión hasta la meta.

También dejó una imagen espectacular la participación de María Petit, que apenas 48 horas antes había conquistado los 3.715 metros del Teide tras completar la Ruta 0-4 desde la Playa del Socorro. En esta ocasión, la deportista barcelonesa afrontó la vertical acompañada mediante una barra direccional por Daniela –conocida en redes sociales como Daniela Corre 555– y su padre, Marcos Luis. Los tres avanzaron coordinados por las calles de La Orotava, protagonizando otra de las estampas más aplaudidas de la noche.

La prueba volvió a reunir a numerosos colectivos vinculados al deporte adaptado. Yo Corro por Lúa participó con las camisetas de la Carreira de Leo, mientras que integrantes del Pichón Trail Project y Atletas Sin Fronteras acompañaron como tripulantes a Leire, protagonista junto a su familia del cartel de la XIV Hospiten 8KM Orotava. Una nueva demostración de que el deporte puede ser competitivo sin dejar de ser solidario, integrador y profundamente humano.

Récord de Diego Méntrida

En el plano competitivo, Diego Méntrida firmó una actuación sobresaliente y estableció un nuevo récord histórico de la prueba al detener el cronómetro en 4 minutos y 25 segundos, completando el trazado a un ritmo medio de 3’24’’ minutos por kilómetro. El segundo puesto fue para Ayose Perdigón, con un registro de 4’51’’, mientras que Alexander Escobar García cerró el podio masculino después de alcanzar la meta en 4’56’’.

En la categoría femenina, la victoria correspondió a Ana Alicia Yanes. La atleta del Correayo Spar Tenerife completó la vertical en 5 minutos y 50 segundos, con un ritmo medio de 4’29’’ minutos por kilómetro. La acompañaron en el podio Libertad Rivero, segunda con 5’57’’, y Sonia Peña Ramos, tercera con un tiempo final de 6’36’’.

En la modalidad de relevos masculinos, el triunfo fue para Los Bichos, equipo compuesto por Airam Díaz y Jonathan Díaz, que completó el recorrido en 4’57’’.

El relevo femenino más rápido fue el formado por Miriam Cristina González y África Thadani, del Pichón Trail Project, con un registro de 6’45’’. Por su parte, la victoria en relevos mixtos correspondió al Tractomula Team, integrado por Javier Guerra y Viri Rodríguez, que cruzaron la meta en 6’41’’.

En la modalidad de parejas masculinas se impuso Los Bebés, tándem compuesto por Abraham Marrero y Félix Palmés, con un tiempo de 6’05’’. La victoria entre las parejas mixtas fue para Daroyovid, formación integrada por David Rodríguez y Yolanda García, que completó la prueba en 6’58’’.

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La noche volvió a dejar calles abarrotadas, ánimos constantes y una plaza de San Juan Bautista entregada a cada uno de los participantes. Desde quienes luchaban por la victoria hasta quienes afrontaban el recorrido como un desafío personal, todos recibieron el reconocimiento de un municipio que volvió a volcarse con su vertical.