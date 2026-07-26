El Chimbesque vence al Rosario en la final de la Copa Cajasiete y cierra el año con un incontestable triplete

Un curso inmaculado. El CL Chimbesque se adjudicó este domingo la Copa Cajasiete de Primera Categoría tras vencer en una igualada final al Rosario de Valle de Guerra por 12-11. De nuevo Eusebio Ledesma resultó clave, en esta ocasión el dar en tierra con Fabián Rocha, en el duelo de puntales y cuando el electrónico del terrero de Tasagaya en Güímar –que presentó una buena entrada– reflejaba un 10-11 para el conjunto lagunero.

Un perfecto traspié en la segunda agarrada, después de haber sido la primera separada, de Ledesma a Rocha fue casi definitivo para el devenir de una luchada en la que el puntal Adel Chimbesque terminó de sentenciar al doblegar sin mayores apuros a un Cristian Arbelo, destacado A, que había quedado por detrás al vencer previamente a Víctor Pimienta, el segundo hombre en relevancia del conjunto sanmiguelero.

De nuevo Lamine Dieng de inicio

En los primeros compases de la luchada el Chimbesque cobró ventaja gracias en buena parte a las actuaciones de Lamine Dieng, prestaciones sobresalientes que obligaron a la media del Rosario a emplearse a fondo para nivelar la balanza (7-7).

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Lamine Dieng, antes de una de sus agarradas en la final de la Copa Cajasiete. / El Día

Tras varios momentos de alternancia llegó el desenlace, donde Eusebio Ledesma marcó diferencias. Lo hizo como durante toda la temporada –en la que solo tocó la arena en dos ocasiones pero sin perder ningún duelo global–, convirtiéndose en el principal artífice de un incontestable triplete. Y es que el Chimbesque se hizo primero con la Liga Caixabank de Tenerife, conquistó el pasado 19 de julio el Torneo DISA Gobierno de Canarias al vencer a Las Manchas en la final, y añade ahora a sus vitrinas la Copa Cajasiete, entorchado con el que además se desquita de su derrota en la final del pasado año contra el Victoria. Imposible pedirle más a la temporada