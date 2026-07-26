Lucha canaria
El Chimbesque vence al Rosario en la final de la Copa Cajasiete y cierra el año con un incontestable triplete
Eusebio Ledesma da en tierra con Fabián Rocha para que el conjunto sureño ponga la guinda a una temporada perfecta en la que no ha conocido la derrota
Un curso inmaculado. El CL Chimbesque se adjudicó este domingo la Copa Cajasiete de Primera Categoría tras vencer en una igualada final al Rosario de Valle de Guerra por 12-11. De nuevo Eusebio Ledesma resultó clave, en esta ocasión el dar en tierra con Fabián Rocha, en el duelo de puntales y cuando el electrónico del terrero de Tasagaya en Güímar –que presentó una buena entrada– reflejaba un 10-11 para el conjunto lagunero.
Un perfecto traspié en la segunda agarrada, después de haber sido la primera separada, de Ledesma a Rocha fue casi definitivo para el devenir de una luchada en la que el puntal Adel Chimbesque terminó de sentenciar al doblegar sin mayores apuros a un Cristian Arbelo, destacado A, que había quedado por detrás al vencer previamente a Víctor Pimienta, el segundo hombre en relevancia del conjunto sanmiguelero.
De nuevo Lamine Dieng de inicio
En los primeros compases de la luchada el Chimbesque cobró ventaja gracias en buena parte a las actuaciones de Lamine Dieng, prestaciones sobresalientes que obligaron a la media del Rosario a emplearse a fondo para nivelar la balanza (7-7).
Tras varios momentos de alternancia llegó el desenlace, donde Eusebio Ledesma marcó diferencias. Lo hizo como durante toda la temporada –en la que solo tocó la arena en dos ocasiones pero sin perder ningún duelo global–, convirtiéndose en el principal artífice de un incontestable triplete. Y es que el Chimbesque se hizo primero con la Liga Caixabank de Tenerife, conquistó el pasado 19 de julio el Torneo DISA Gobierno de Canarias al vencer a Las Manchas en la final, y añade ahora a sus vitrinas la Copa Cajasiete, entorchado con el que además se desquita de su derrota en la final del pasado año contra el Victoria. Imposible pedirle más a la temporada
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1
- El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
- Pelea en Tenerife entre un residente y un visitante al poblado de chabolas de Los Vivitos
- El '9' que quiere Álvaro Cervera para el CD Tenerife de la 26/27
- Cambios en la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife: permitido el acceso a los clientes de hoteles y a los vehículos con chófer, como Uber
- Provocan en Tenerife un incendio imprudente al dejar toallas mojadas sobre una cocinilla eléctrica con un fogón encendido
- Miguel Benito, abogado laboralista, lo confirma: 'Las mutuas timan a los trabajadores con este truco
- Doble aterrizaje frustrado en Tenerife Sur: la cizalladura obliga a un vuelo Madrid-Brasil, desviado por un problema médico, a aterrizar en Gran Canaria