Los Marlins arrasan a los Astros y conquistan la Liga

Eran los grandes favoritos. Y cumplieron. El Tenerife Marlins Puerto de la Cruz venció este viernes al Astros de Valencia en el tercer y definitivo partido de la serie final del playoff por el título de la Liga Nacional de Béisbol División Oro. Los pupilos de Richard Montiel, hicieron del Néstor Pérez el escenario de una fiesta y, delante de su gente, certificaron por la vía rápida el título con un contundente 2-13.

La superioridad de los tinerfeños en la final frente a un Astros que viene siendo su principal rival en los últimos tiempos es otra prueba más de la descomunal temporada de los Marlins, que solo perdieron un partido en toda la temporada: 16-0 en la Fase de Clasificación y 15-1 en la Fase Final antes de la eliminatoria definitiva. Es más, los ganaron absolutamente todos. En la final, una serie al mejor de cinco choques, el parcial regresó de Valencia con 2-0 para los insulares, que conquistaron el torneo a la primera.

Los Marlins alcanzan así su 16º título liguero desde que se proclamaron campeones de España por primera vez en el año 2005. Esto es, 16 sobre 22 en juego y, además, ocho de los últimos diez. En septiembre tocará defender el trono de la Copa del Rey y debutar en la nueva Baseball Champions League Europe. El 2026 puede ser incluso mejor.