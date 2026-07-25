Jesús David Delgado se confirma como el jefe de los 400 vallas en España

Jesús David Delgado ha vuelto a demostrar por qué es el gran referente nacional de los 400 metros vallas. El atleta tinerfeño del Tenerife CajaCanarias se proclamó este sábado campeón de España absoluto en Málaga después de firmar una final espectacular, en la que dominó hasta el final tras una gran salida, y conquistó el oro con otra actuación marca de la casa.

El Flako cruzó la línea de meta con un registro de 49.73 segundos, en una carrera marcada por el viento pero en la que volvió a imponer su calidad frente al resto de aspirantes al título.

Con este triunfo, Delgado suma su tercer Campeonato de España Absoluto consecutivo tras los logrados en 2024 y 2025, confirmando su dominio absoluto en la disciplina a nivel nacional.

El oro llega en un momento especialmente brillante para el tinerfeño, actual plusmarquista nacional absoluto de los 400 metros vallas. El pasado 16 de junio, en la reunión Golden Spike de Ostrava (República Checa), rebajó su propio récord de España hasta los 48.11 segundos, una marca que lo sitúa entre los mejores especialistas de Europa.

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Ahora, con el título nacional bajo el brazo, Jesús David Delgado ya mira al próximo gran reto: los Campeonatos de Europa de Birmingham, donde llegará como una de las grandes esperanzas de la delegación española.