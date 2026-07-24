Pedri González recibirá el máximo reconocimiento del Ayuntamiento de Tegueste

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tegueste propondrá al Pleno de la Corporación la concesión del título de Hijo Predilecto de la Villa a Pedro González López, Pedri, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria deportiva y por convertirse en uno de los mayores referentes del deporte español, llevando siempre el nombre de Tegueste con orgullo dentro y fuera de nuestras fronteras.

Con esta iniciativa, el Consistorio quiere rendir homenaje no solo a los importantes logros alcanzados por el futbolista teguestero, sino también a los valores que representa y transmite en cada paso de su carrera. El esfuerzo, la humildad, la constancia, el compromiso y la cercanía han convertido a Pedri en un ejemplo para miles de jóvenes y en un embajador excepcional de Tegueste, proyectando la imagen del municipio en algunos de los escenarios deportivos más importantes del mundo. Prueba del apoyo incondicional de su pueblo ha sido el seguimiento de la afición de cada uno de los partidos de la selección española durante este Mundial de 2026 con un alto índice de participación en las convocatorias para seguir a la Roja a través de la pantalla gigante instalada por la concejalía de Deporte.

El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, señaló que "Pedri representa a la perfección los valores" que el Ayuntamiento quiere "reconocer con la máxima distinción del municipio. Su talento y sus éxitos deportivos son motivo de orgullo para todos los teguesteros y teguesteras, pero lo que realmente le hace merecedor de este reconocimiento es la humildad con la que siempre ha llevado el nombre de Tegueste allí donde ha competido. Nunca ha olvidado sus raíces y se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones, demostrando que con trabajo, esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar las metas más altas sin perder la cercanía y los valores que nos identifican como pueblo".

Desde sus primeros pasos en el fútbol base hasta su consolidación como una de las grandes figuras del FC Barcelona y de la selección española, Pedri ha mantenido un estrecho vínculo con su municipio natal, mostrando siempre el orgullo de sus orígenes y contribuyendo a que el nombre de Tegueste sea reconocido internacionalmente. Su trayectoria deportiva, unida a su comportamiento ejemplar dentro y fuera del terreno de juego, le han convertido en uno de los deportistas más admirados del panorama nacional e internacional.

El futbolista se encuentra de vacaciones antes de unirse a la pretemporada del FCBarcelona y después de proclamarse campeón de la Copa del Mundo celebrada este verano en Estados Unidos, Canadá y México. Tuvo presencia en todos los partidos dipustados por la Roja, incluyendo la final resuelta con el gol de Ferran Torres en la prórroga (1-0).

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La propuesta del nombramiento será elevada al próximo pleno municipal para iniciar el correspondiente expediente de concesión del título de Hijo Predilecto de la Villa, la máxima distinción honorífica que puede otorgar el Ayuntamiento de Tegueste. Con este reconocimiento, el consistorio quiere expresar el cariño y la admiración de todo un municipio hacia uno de sus vecinos más ilustres, cuya trayectoria continúa siendo motivo de orgullo para toda la ciudadanía teguestera.