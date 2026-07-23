Tote Sierra, el tinerfeño que vio crecer a Lamine y Cubarsí: "España ganó el Mundial a través de la pelota, y eso nos debe llenar de orgullo"

Formador de técnicos, entrenador en Tercera, preparador físico en Segunda B, coordinador de metodología en el Tenerife y con bagaje previo en la cantera del Real Madrid, pero, sobre todo, uno de los que acompañaron y ayudaron a detectar el talento de Lamine Yamal y Pau Cubarsí. El tinerfeño José Tote Sierra formó parte durante tres años del departamento de scouting de la Real Federación Española de Fútbol, donde siguió de cerca los primeros pasos de dos futbolistas que hoy son campeones del mundo.

¿Cómo le va?

Muy bien. Sigo como profesor en la Escuela de Entrenadores de la Federación y, después, de fútbol, no mucho más.

¿Disfrutó mucho del Mundial?

Sí, sobre todo orgulloso, porque creo que hay que dar valor al trabajo que la Federación Española viene haciendo desde hace tiempo. Llevan años trabajando casi como un club, teniendo muy claro el modelo de juego y consiguiendo que todas las selecciones tengan la misma idea. Al final, esto es el fruto de muchos campeonatos ganados en categorías inferiores, con jugadores que ya venían de conquistar torneos europeos, Juegos Olímpicos o Mundiales. Es la consecuencia de haber tenido una idea de juego y haberla trasladado a toda la base.

Usted formó parte durante tres años del departamento de scouting de la RFEF. Para cualquier español ganar un Mundial es algo especial, pero en su caso tiene, probablemente, un significado añadido.

Sí, como aficionado, muy orgulloso de la selección, pero también de toda la gente que trabaja dentro de ella, desde las categorías inferiores hasta el cuerpo técnico del primer equipo. Es gente con la que he trabajado durante estos tres años y la verdad es que estoy muy orgulloso de todos ellos.

Fue testigo de los primeros pasos de Lamine Yamal y Pau Cubarsí en las inferiores de la selección. ¿Se disfruta este Mundial de una manera especial también por ellos?

Sí, y sobre todo porque, aparte de ser el fruto del trabajo de muchos años, la sensación que tengo es que, aunque está claro que los campeonatos los gana solo uno, hay mimbres en las categorías inferiores para seguir compitiendo como lo hemos hecho en este Mundial. Date cuenta de que Pau y Lamine deberían haber estado con la sub 19 recién campeona de Europa.

¿Cómo los veía por aquel entonces?

Desde que entré en la selección se hablaba mucho de Lamine. Los seleccionadores y, sobre todo, los jefes, Francis Hernández y Tito, fueron los que hablaron con sus padres para convencerlos de que jugara con nosotros, con la selección española. El mensaje que se transmitía era que le faltaba muy poco para llegar a la élite. Pero el que sí me sorprendió notablemente, porque trabajé con él en dos concentraciones, fue Pau. Era un viejo con cuerpo de niño. Lo tenía muy claro y es un jugador muy completo: es capaz de sacar el balón, filtrar pases por dentro, no se pone nervioso nunca y, además, defensivamente es agresivo y anticipa muy bien. Al final lo ha demostrado durante todo el campeonato. Con 19 años, una edad en la que normalmente los defensas necesitan más experiencia, ha rendido muy bien y ha sido elegido mejor jugador joven del Mundial.

Más que una sorpresa, parece la confirmación de lo que ya se intuía de ellos.

Sí, porque cuando tienes una idea y un modelo de juego muy definidos y los trabajas desde la sub 14, compitiendo durante años de la misma manera, los jugadores llegan a los grandes campeonatos con esa identidad muy clara. Creo que todos los españoles debemos sentirnos llenos de orgullo porque hemos ganado a través de la pelota. Además, el mensaje que transmiten todos los seleccionadores, no solo Luis de la Fuente, es que hay que ser un equipo, una familia, y creo que eso se ha demostrado durante todo el campeonato.

España ha conquistado cinco de los últimos diez grandes torneos entre Eurocopas y Mundiales. Está claro que esto va mucho más allá de una supergeneración

Yo creo que muchas veces a la Federación Española se le critica en algunas cosas, pero creo que hay que valorar el entramado que tiene. No sé cuántos partidos puede haber un fin de semana en toda España, pero la estructura que existe permite que haya competiciones todos los fines de semana y que surjan estos chicos. Después, desde la Selección, a través del departamento de captación en el que estábamos nosotros, con siete personas repartidas por toda España, se busca encontrar jugadores que rindan dentro del modelo de juego que queremos. Yo creo que eso es lo importante. Además, con Francis Hernández se dio un paso más al intentar que las selecciones españolas funcionen como un club, teniendo muy clara la idea de juego para captar bien y que los jugadores que lleguen sean los idóneos para cada puesto y puedan rendir dentro de ese modelo.

¿Se habla demasiado poco del trabajo de cantera y captación que hay detrás de generaciones como esta?

Sí, pero creo que esto pasa en cualquier empresa: hay mucha gente que trabaja detrás y no siempre recibe el reconocimiento que merece. En la Federación siempre me he sentido muy respaldado por los responsables que hemos tenido, como Tito y Francis Hernández. Los seleccionadores valoraban mucho nuestro trabajo porque les facilitábamos la tarea. Cada fin de semana entre todos veíamos unos 75 partidos, algo imposible de abarcar para ellos. Nuestra labor era ser una herramienta, una ayuda para que pudieran tomar las mejores decisiones a la hora de elegir jugadores.

¿Tiene España ahora mismo la identidad futbolística más reconocible del mundo?

Yo creo que sí, y además es algo que se puede comprobar. Basta con ver cualquier selección de categorías inferiores para encontrar una idea muy parecida a la del primer equipo. Es verdad que son jugadores más jóvenes, pero la salida de balón, la forma de atacar, cómo finalizan y las variantes tácticas mantienen una línea común. Puedes tener un plan específico para cada partido, pero alrededor del 80% del juego se construye sobre nuestro modelo.

¿Hay alguna selección que se le acerque?

Bueno, ya llevan tiempo trabajando muy bien Alemania e Inglaterra. En el caso de Alemania sí siguen con la misma idea, mientras que en Inglaterra, por lo que he visto en este mandato, ha cambiado mucho con Tuchel. Eso sí, cuando ves las categorías inferiores, intentan mantener una misma idea en todas las selecciones, desde la sub 15 hasta la sub 21.

En el Mundial que España coorganizará dentro de cuatro años, Cubarsí y Lamine tendrán 23 años, Pedri 27 y Nico Williams 28. La sensación es que este grupo tiene todavía más alegrías que dar.

Creo que vivimos el fútbol con mucha pasión, pero hay que tener claro que estos campeonatos solo los puede ganar uno. Eso no significa que los demás hayan trabajado mal. La selección tiene mimbres para seguir compitiendo con una base muy parecida, pero también hay jugadores que pueden incorporarse y rendir a un gran nivel.

¿Cómo quiénes?

Hay bastantes. De la gente más joven de nuestra época están Dani Yáñez, Jesús Fortea, Marc Bernal, Andrés Cuenca, Ousmane Diallo o Quim Junyent. Hay muchos futbolistas que están trabajando muy bien y que podrán llegar. Al final, estoy seguro de que saldrán muchos nombres, darán un boom y se desarrollarán hasta llegar a Primera División. Lo que están demostrando estos chicos es que, si les dan la oportunidad, pueden rendir en cualquier equipo y en la selección.

En definitiva, el presente invita a sonreír, pero el futuro no parece quedarse atrás.

Sí, está claro. Yo creo que se ha criticado un poco a Luis de la Fuente por llevar a chicos jóvenes que quizá no estaban tan consolidados, pero creo que es una forma de enseñarles cómo se afronta un campeonato. Un caso puede ser el de Víctor Muñoz, que venía de una lesión. Son jugadores que Luis conoce desde pequeños y sabe lo que pueden aportar durante el torneo. Al final, tienes que mezclar jugadores consolidados con gente joven para que puedan ver cómo se desarrolla un campeonato, cómo competir en estos escenarios y qué hay que hacer para poder ganarlo.

¿Está llamada España a ocupar en el siglo XXI el lugar que tuvo Brasil en el XX?

Yo creo que, si seguimos trabajando de la misma manera y mejorando en aquellos aspectos que podamos, estamos en el camino adecuado. Se están haciendo las cosas bien para competir al máximo nivel y estar entre las cuatro o cinco selecciones que pueden ganar cualquier campeonato. n