Marta López, una tinerfeña en la final del Mundial entre España y Argentina: "Todavía estoy en una nube"

Marta López (Los Silos, 29 años) forma parte de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol desde finales de diciembre de 2024, cuando Rafael Louzán tomó posesión y la eligió para su equipo. La tinerfeña disfrutó en primera persona de la final del Mundial entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York. Antes había estado ya en Dallas en el duelo de semifinales ante Francia. A casa regresa con un recuerdo insuperable y una réplica del trofeo. También con la fatiga acumulada de haber recorrido medio mundo en un puñado de horas con un festejo de por medio, pero valió la pena.

Después de una experiencia tan intensa. ¿Dura aún el cansancio?

Y más que físico, es emocional. Todavía estoy como en una nube, tratando de aterrizar para poder ver las cosas con un poco de perspectiva y poder creerme lo que realmente viví.

Y no estuvo solo en la final.

Viajé la semifinal para ver el partido contra Francia en Dallas. Y de ahí directamente a la final de Nueva York.

Es decir, a lo más bonito y a la vez más tenso.

A donde más se sufrió, sí [se ríe]. Los demás partidos los vi todos en Los Silos. Por eso cuando llegué a Estados Unidos me costó aún más asimilar que estaba ahí. Pensé que era imposible porque venía de estar en casa con familia y amigos.

Marta López, en Dallas para ver la semifinal del Mundial entre España y Francia. / El Día

El contraste debe ser impactante. Y más en ese país en el que todo es enorme.

Desde cómo se llega, lo que vives dentro, la cantidad de personas que ves trabajando para que todo salga bien. Todo es gigante. Tanto, que cuesta explicarlo.

Diga la verdad, ¿cuánta gente le escribió para pedirle entradas?

No sabría decir cuánta, pero reconozco que muchísima. Sobre todo para la final. Ciertamente era imposible, no estaba en mi mano. Algunos no me creerían, pero era así. Desde aquí les pido disculpas por no poder ayudarles, pero insisto en que era imposible.

Vivir la final de un Mundial en la que juega tu país y hacerlo en un palco debe ser difícil de gestionar. Por aquello de mantener un comportamiento calmado.

Es cierto que no estuvimos tan cerca de la zona de las máximas autoridades, pero también que lo vivimos desde muy dentro. Es un privilegio, pero también una responsabilidad. Tienes que ser consciente de que estás representando a tu país. Toca guardar las formas porque no se puede vivir de forma tan espontánea.

Cuando terminó el partido, ¿se enteraron de los enfrentamientos que tuvieron lugar en el campo?

No nos enteramos de absolutamente nada a partir del pitido final. Lo que hicimos fue abrazarnos, reír, llorar, sacarnos muchísimas fotos para el recuerdo... fue al entrar cuando empezamos a ver las imágenes de lo que había ocurrido. Sí te puedo decir que, en la zona en la que seguí el partido, había españoles y argentinos y todo transcurrió con normalidad. Hubo un respeto máximo.

¿Les dio tiempo para hacer algo de vida con la selección, o se mantuvieron al margen?

Nosotros no llegamos a compartir momentos previos con ellos. La expedición federativa fue al margen de la selección. Al menos no en Estados Unidos, pero en España sí que compartimos algo de tiempo en la celebración, aunque no llegas a tener tiempo como para conocerlos de verdad.

Igual sí a De la Fuente, transmite ser todo un caballero, alguien ejemplar.

A Luis sí que he tenido la oportunidad porque trabaja en Las Rozas y coincides con él a menudo. De la Fuente es una persona muy cercana. Es muy formal, pero a la vez cariñoso y amable. Es un hombre encantador, no puedo decir nada malo de él.

Uno lo ve y piensa: qué tío tan perfecto.

Pues esa es exactamente la manera en la que yo lo percibo. Así se ha comportado siempre que he tratado con él.

Por cierto, hubo tres canarios en la final. Y dos de ellos tinerfeños. Pedri y Nico Paz, además de Yéremy Pino.

Es una manera de poner a Canarias en el mapa. Su presencia demuestra, una vez más, el talento que existe en Canarias. Para todos los isleños es un orgullo verlos representando a España en el escenario más importante del fútbol mundial. Son un ejemplo para todos y, después de esto, lo seguirán siendo para siempre.

¿Se sacó una foto con el trofeo?

No, no pude. Ese trofeo estaba muy cotizado [se ríe]. Lo que sí tengo es una réplica, un recuerdo que nos regaló la FIFA. Es grandita, no tanto como la original, pero no es ningún llaverito. No es tan grande como la de los jugadores, pero es un recuerdo para toda la vida.

¿Ya sabe dónde va a colocarla?

Ya está puesta. En la vitrina donde están todos los recuerdos que he ido coleccionando durante este año y medio en el que he tenido la gran suerte de pertenecer a la Junta Directiva de la Federación Española. Es, sin duda, el más especial de todos. Espero y deseo que, dentro de cuatro años, podamos añadir otra.

Una copa del mundo en Los Silos...

¿Quién lo diría, verdad?

¿La sede de la final del Mundial de 2030? Este país se lo merece. Yo creo que haber conseguido ganar este será un punto muy importante a nuestro favor.

Hablando de 2030. Ha habido mucha especulación con la posibilidad de que la final se juegue en Marruecos, y no en España... ¿Qué se sabe de eso?

Es evidente que el campeonato de España cuenta. Este país se merece acoger la final de 2030.

Pero es algo que, se supone, todavía no se ha decidido.

No, no está decidido. Yo creo que haber conseguido ganar este Mundial será un punto muy importante a nuestro favor.

Le cambio de tercio. Usted tomó posesión en la Junta de la Federación en enero de 2025. ¿Qué valoración hace de este tiempo?

Parece que fue hace nada, pero hace un año y medio. Ha pasado el tiempo a toda velocidad y he vivido cosas increíbles, formado parte de cosas muy buenas y me llevo experiencias inolvidables. Siento que he crecido profesionalmente y he podido conocer el fútbol español desde dentro. Me hubiese encantado formar parte de la estructura a nivel de Canarias para poder ayudar más a los clubes de las Islas. Pero saben que estoy aquí para lo que necesiten.

Marta López, en su presentación como miembro de la Junta Directiva de la Federación Española / RFEF

Y por delante...

Me queda mucha cuerda. Creo, además, que Louzán es un gran líder y el mejor presidente posible para la Federación Española y que con él y su equipo ha llegado esta estabilidad. Seguirá durante mucho tiempo.

Usted nos explicó, en su día, que el gran objetivo era que se hablara por fin de fútbol.

Se ha hecho un buen trabajo. En la Federación se ha hecho un gran trabajo. Hay grandes profesionales que tienen una calidad humana brutal.