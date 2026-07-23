El atletismo vuelve a la costa lagunera: abiertas las inscripciones para el XVII Cross de Bajamar 2026
El municipio de La Laguna ultima los detalles para una de las pruebas estivales más populares de la costa del nordeste de Tenerife
El Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha abierto formalmente el periodo de inscripción para participar en el XVII Cross de Bajamar 2026, cita que se disputará el próximo domingo 9 de agosto a lo largo del litoral del municipio tinerfeño.
Las personas interesadas en participar tienen de plazo hasta el 5 de agosto para formalizar su registro de forma telemática a través del portal web oficial del Organismo Autónomo de Deportes.
Horarios y categorías de la prueba
La jornada deportiva arrancará desde primera hora de la mañana en el núcleo costero de Bajamar:
- 10:00 horas: Inicio de las carreras destinadas a las categorías infantiles.
- 11:00 horas: Salida de la carrera de adultos, que contará con un recorrido total de 6 kilómetros.
Recogida de dorsales e infraestructura
El punto neurálgico de la competición estará instalado en la Avenida del Gran Poder de Bajamar, enclave donde quedarán ubicadas las líneas de salida y meta.
Los participantes podrán retirar su dorsal y la camiseta oficial el mismo domingo 9 de agosto, en horario de 08:30 a 10:30 horas, en la zona habilitada por la organización.
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