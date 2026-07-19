Eusebio Ledesma guía al Chimbesque a la final

El Chimbesque defenderá la corona conquistada el pasado año en el Torneo DISA Gobierno de Canarias. Con la misma dosis de sufrimiento que en 2025 el conjunto de San Miguel de Abona se clasificó para la final tras doblegar en una apretada eliminatoria al Tegueste, que no pudo hacer valer su condición de anfitrión: 12-10. La calidad y saber estar de Eusebio Ledesma fue determinante para acabar con la resistencia de Mamadou Camara tras haber hecho antes otros tres puntos. El rival de la escuadra sureña este mediodía (12:30, Mencey Tegueste) será el Tamanca palmero, que en el primero de los cruces doblegó, por 12-11, al Unión Gáldar.

Pese a su triunfo final, el Chimbesque vio como el penúltimo paso hacia su segunda corona regional seguida arrancaba torcido. Y es que el Tegueste salió muy respondón en las primeras sillas. Tanto, que los locales llegaron a colocarse primero con un 3-6 y justo a continuación con 4-7. Renta de tres puntos en los que mucho tuvo que ver el bien hacer de Iriome López, autor de tres puntos, para luego caer ante Víctor Pimienta.

Esta delicada situación obligó a que entrara en acción, quizá antes de lo previsto, Eusebio Ledesma. Sin embargo, lejos de llevar la luchada de inmediato hacia un marcador más parejo, el Chimbesque coqueteó con el abismo. Y es que su puntal A fue sorprendido, casi a toque de pito, por Joaquín Pérez. Descolocado por un escenario inesperado –solo había cedido en otra agarrada en todo el año–, a Eusebio se le vio hasta contrariado. Pero el vallero salvó esa especie de match ball, y luego, gracias a las amonestaciones, dejó fuera de brega a su adversario (7-7). Momento clave para sacudirse cualquier tipo de inseguridad.

Y mientras Eusebio Ledesma iba poniendo velocidad de crucero, de forma paralela también fue clave Víctor Pimienta. El puntal C del Chimbesque salvó otra situación sumamente delicada al darle la tercera a Sandro Ramos pese a tener tres amonestaciones por ninguna del teguestero (8-7). Más tarde el propio Pimienta, e igualmente pese al lastre de las amonestaciones, le dio las dos a Ancor Suárez. Establecía así el 11-10, y quedaba por detrás, toda vez que minutos antes Ledesma se había beneficiado de las faltas (tres a dos con las dos agarradas separadas) con Rubén Galván, que no se fue nada conforme con algunas de las amonestaciones iniciales.

Mamadou, obligado

Llegaba así el duelo esperado entre los dos puntales A. Una pugna que pareció inclinarse muy pronto para los anfitriones por una amonestación señalada a Ledesma. Segundos más tarde ambos volvieron a ser castigados, y a continuación fue la cabeza la que penalizó al maliense. Necesitado de ir a por su rival, Camara no midió bien su acometida y Ledesma lo derribó en una contra. Ya en la segunda agarrada Mamadou fue a por un Eusebio que se puso a la defensiva (amonestación para ambos), hasta el punto de coquetear con un nuevo castigo que lo hubiera eliminado. El vallero, sin embargo, mostró todo el temple del mundo para hacer que el reloj corriera y certificar la victoria de su equipo.

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Este mediodía, el Chimbesque se las verá con el Tamanca, que a primera hora de la tarde se impuso al Unión Gáldar en un duelo que se decidió en el duelo final. Ahí, Fernando Rodríguez y Alberto Zamora se separaron en la primera, y cuando todo apuntaba a una muerte súbita, Zamora trató de ir a por su rival, pero fue contreado por el puntal B de los palmeros para obrar el 12-11 definitivo. n