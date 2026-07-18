Punto de partida hacia el duodécimo curso en Liga F

El Costa Adeje Tenerife echó a rodar. El conjunto dirigido por Yerai Martín comenzó ayer los entrenamientos de pretemporada con una primera sesión de trabajo en El Mundialito, punto de partida de un verano de preparación con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al inicio de Liga F Moeve.

Antes de regresar al césped, la plantilla se sometió a principios de semana a los reconocimientos médicos y pruebas físicas en Hospiten, servicio médico oficial del club, completando así los primeros pasos de un nuevo curso.

Como antesala, el grupo celebró el jueves una jornada de convivencia en el Hotel Hacienda del Conde Meliá Collection, en la que futbolistas, cuerpo técnico y staff compartieron un espacio de encuentro con el objetivo de fortalecer la cohesión del vestuario e integrar a las nuevas incorporaciones.

Antes del comienzo del primer entrenamiento, las futbolistas y el cuerpo técnico recibieron la bienvenida institucional de Sergio Batista, presidente del CD Tenerife Femenino. Durante el tradicional corrillo de inicio de temporada también tomaron la palabra las capitanas Raquel Peña Pisco y Patri Gavira, trasladando un mensaje de compromiso, unidad e ilusión al vestuario antes de dar comienzo a la primera sesión de trabajo.

El máximo mandatario de la sección femenina destacó el ambiente con el que el equipo empezó la pretemporada y la ilusión que se respira en el vestuario. «Veo muchas ganas y caras de ilusión en la plantilla. Espero que eso se vea reflejado durante la temporada. Ya tuvimos la primera toma de contacto del grupo al completo en Buenavista y ya han tocado el césped, que es lo que más les gusta a las futbolistas para empezar a preparar la competición», señaló.

Patri Gavira, capitana del Costa Adeje. | CDT FEM.

Por su parte, el director deportivo del CD Tenerife Femenino, Jordi Torres, puso en valor el trabajo realizado durante el verano en la confección de la plantilla y la importancia de las primeras semanas de preparación. «Estamos muy contentos con las incorporaciones que ha realizado el club. Ahora comienza una primera fase de la pretemporada en la que todas las jugadoras se irán conociendo y asentando las bases del equipo. Esperamos que todo ese trabajo tenga su reflejo en una buena temporada», afirmó el dirigente.

La sesión estuvo marcada por la ilusión del reencuentro y por la integración de las nuevas incorporaciones. Natalia Padilla, Alba Pérez, Henar Muiña, Ari Mingueza y Marina Martí completaron su primer entrenamiento como futbolistas del Costa Adeje Tenerife, iniciando una nueva etapa en el conjunto blanquiazul bajo la dirección de Yerai Martín y su cuerpo técnico.

El entrenador blanquiazul se mostró satisfecho con las primeras sensaciones del grupo en esta primera toma de contacto sobre el césped. «Teníamos muchas ganas de empezar el trabajo en el campo. Las sensaciones son muy buenas para ser el primer día y esperamos que se mantengan durante toda la temporada. Creo que contamos con una plantilla muy completa y de gran nivel, pero eso también nos exige mucho trabajo porque será el día a día el que marque el devenir del equipo», explicó Yerai.

La primera sesión de trabajo no pudo contar con la presencia de Fatou Dembelé y Koko Ange, que se encuentran concentradas con sus respectivas selecciones nacionales preparando la Copa Africana de Naciones, por lo que se incorporarán a la disciplina blanquiazul una vez concluyan sus compromisos internacionales.

Junto a ellas, un nutrido grupo de futbolistas de la cantera también comenzó la pretemporada con el primer equipo, reafirmando la apuesta de la entidad por el talento formado en casa y por seguir fortaleciendo el vínculo entre la base y la élite del fútbol femenino.

La capitana Patri Gavira también destacó el compromiso mostrado por el grupo en este arranque de curso y la rápida integración de las nuevas futbolistas. «He visto al equipo muy enchufado, tanto a las que ya estábamos como a las nuevas. El club ha hecho un gran esfuerzo para confeccionar una buena plantilla», comentó Gavira.