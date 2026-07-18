Lukyanuk golpea primero en el Rallye Ciudad de La Laguna por solo cinco décimas

El 12º Rallye Ciudad de La Laguna–Trofeo Worten echó a andar siguiendo la misma tónica que viene marcando un Campeonato Regional de Canarias de Rallyes de Asfalto empeñado en colarse entre las grandes temporadas del automovilismo canario. Una vez más, Alexey Lukyanuk y Enrique Cruz resolvieron los primeros compases de la cita separados por un suspiro. En esta ocasión, la moneda cayó del lado del piloto ruso afincado en la Isla, que, junto a Yury Kulikov y al volante del Skoda Fabia RS Rally2, se adjudicó el primer asalto de un rally –que arrancó este viernes con dos tramos y continúa este sábado con los siete restantes– con solo cinco décimas de ventaja sobre Enrique Cruz-Yeray Mujica (Toyota GR Yaris Rally2).

Fue el arranque de la quinta prueba del Mundialito otra exhibición del nivel de conducción de dos pilotos que se han adueñado de la fiesta desde el primer compás, y cualquiera se atreve a pronosticar lo que pueden deparar durante la jornada de este sábado. Tan llamativas vuelven a ser las diferencias entre ambos –por lo reducidas– como la ventaja que los dos marcan sobre el resto del pelotón. Buena muestra de ello fue el primer tramo de ayer (Boquerón-Valle Guerra), que cayó del lado del DISA Copi Sport, actuales líderes del CCRA, con un Enrique Cruz decidido a lanzar el primer aviso en casa y que se lo adjudicó por solo dos décimas sobre Lukyanuk. El tercero en esa especial fue el candelariero Sergio Fuentes, junto a Teco Hernández y también al volante de un Skoda Fabia RS Rally2, ya a más de siete segundos.

Pero quedaba Tejina-El Socorro, el segundo y último tramo de la jornada, y ahí Lukyanuk dio un paso al frente. El piloto ruso firmó un ataque demoledor, completando los 9,48 kilómetros a una media de 133,22 km/h. Enrique Cruz, que tampoco levantó el pie, se quedó en 132,49 km/h. Ese ritmo le permitió al piloto ruso endosarle siete décimas al del DISA Copi Sport y darle la vuelta a la clasificación, acostándose como primer líder del Ciudad de La Laguna con un tiempo de 6’08”6, por los 6’09”1 del nueve veces campeón regional. Así las cosas, el margen entre ambos quedó fijado en apenas cinco décimas antes de afrontar la jornada de este sábado, una diferencia que, visto lo visto en el arranque del rally, no invita a dar nada por sentado.

Los antemencionados Sergio Fuentes y Teco Hernández dieron forma al trío de cabeza con un tiempo de 6’21”7. El Rally2 de Yeray Lemes-Aitor Cambeiro (Citroen C3 Rally2) se clasificó a continuación (6’23”8). Quinta fue la pareja formada por Jorge Rodríguez y Taydia Santana, con el Alpine A110 (6’29”3).

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Con un total de 123 vehículos inscritos, de los que 16 son de regularidad, el 12º Rally Ciudad de La Laguna prosigue este sábado tras los algo más de 12 kilómetros de la primera jornada con otros 75 y medio, con dobles pasadas por Tegueste, Valle de Guerra y Tacoronte-El Rosario (la segunda será el TC+), antes de una especial final en Candelaria. n